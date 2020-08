Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Provins

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Thomas Etcheberry parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Thomas Etcheberry vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui à Provins. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue donc à Provins en Seine-et-Marne. Ville classée au patrimoine mondiale de l'UNESCO, plus de 11.800 provinois y habitent.

L'élu de l'étape - Hervé Patron, adjoint à la mairie et directeur de l’office de tourisme à Provins

Hervé Patron, adjoint à la mairie et directeur de l’office de tourisme à Provins. © Radio France - Thomas Etcheberry

"Un bel écrin de verdure où se cache un trésor du médiéval, la seule ville en Europe et en France à être classée, dans son ensemble, au patrimoine mondial l'UNESCO." Voilà qui remet l'église au milieu du village !

La ville s'appuie largement sur ce fabuleux patrimoine et propose diverses activités comme vous le précise Hervé Patron, adjoint à la mairie et directeur de l’office de tourisme à Provins au micro France Bleu Paris de Thomas Etcheberry

L'incontournable de l'étape - Le spectacle équestre « La Légende des Chevaliers »

Laurent Audureau, directeur artistique du spectacle équestre « La Légende des Chevaliers » © Radio France - Thomas Etcheberry

Voilà un rendez-vous "très riche et très intense" comme nous le précise Laurent Audureau, le directeur artistique du spectacle. 9 acteurs pour vous faire vivre (à l'ombre) une histoire qui permettra de réveiller "les petites princesses et les petits chevaliers" en vous !

Laurent Adureau vous explique, au micro France Bleu Paris de Thomas Etcheberry, ce que vous allez voir pendant ces 45 minutes de spectacle.

Les gradins du spectacle équestre © Radio France - Thomas Etcheberry

Le patrimoine de l'étape - La Roseraie de Provins

Bruno Clergeot, propriétaire et jardinier de la Roseraie de Provins. © Radio France - Thomas Etcheberry

C'est au milieu d'un jardin remarquable que vous pourrez découvrir cette fameuse Rose de Provins. Objet de légende et d'histoire, la Rose de Provins est, pour les uns, apportée par le Duc de Champagne, Thibaut IV en 1240 en retour de croisade. Pour les autres, c'est une histoire tout à fait différent : la rose était déjà là bien avant ! La véritable histoire, découvrez là ici, avec Bruno Clergeot, propriétaire et jardinier de la Roseraie de Provins.

Il vous parle également de la qualification de "jardin remarquable" et de son métier au quotidien dans cet open-space naturel.

Le Jardin Remarquable © Radio France - Thomas Etcheberry

Le gastronome de l'étape - L'Hostellerie de la Croix d'Or

La cour de l’hostellerie de La Croix d’Or © Radio France - Thomas Etcheberry

Bienvenue dans la plus vieille hostellerie de France, elle est à Provins, forcément. Et aujourd'hui, la recette du jour, c'est une recette médiévale remise au goût du jour pour satisfaire les palais actuels et notre chef du jour vous dit pourquoi :

Le fameux plat médiéval du chef de l’hostellerie de La Croix d’Or © Radio France - Thomas Etcheberry

Une bien belle adresse donc, originale et, croyons-en Thomas Etcheberry, très bon ! Et c'est probablement l'essentiel pour un restaurant, non ?

Hervé Prigent, chef de l’hostellerie de La Croix d’Or © Radio France - Thomas Etcheberry

L'artisan du jour - Carla Renault, cultivatrice de la rose de Provins

Carla Renault, cultivatrice de la rose de Provins © Radio France - Thomas Etcheberry

Voilà comment "La ronde des abeilles" se présente sur son site internet :

Apiculteurs et confiseurs depuis 1994, nous cultivons et cuisinons la Rose de Provins dans le respect des traditions d'antan afin de vous proposer de nouvelles saveurs qui raviront vos papilles.

Confits de pétales de rose, bonbons, nougats, pain d'épice, vinaigre et moutarde à la rose de Provins... Exceptionnel confection préparée, notamment par Carla Renault, cultivatrice. Elle vous explique, étapes par étapes la confection de ces différents produits :

Entrée de la boutique « La Ronde Des Abeilles » © Radio France - Thomas Etcheberry

C'est sur cette dernière note gourmande que nous vous quittons ! Bon week end et à Lundi pour une nouvelle étape du Tour d'Île-de-France.

