Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Rochefort-en-Yvelines

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Dix-septième étape de notre périple : Rochefort-en-Yvelines. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue donc à Rochefort-en-Yvelines, petite commune où réside environ 1000 rochefortais. La présence d'outils de silex retrouvé en 92 indique que le site de la commune est occupé depuis la Préhistoire !

L'élu de l'étape - Sylvain Lambert

Sylvain Lambert, le maire de l'étape © Radio France - Quentin Lhuissier

Ne l’appelez pas "Monsieur Le Maire" ! Sylvain Lambert est modeste et dans ce village d'environ 1000 habitants, on aime garder une certaine forme de simplicité : "J'essaie d'éviter qu'on m'appelle Monsieur Le Maire, c'est trop reconnaissable" souligne-t-il avec humour.

Rochefort-en-Yvelines ne manque pas d'atouts. Malgré sa petite taille, 12km², ce village du Moyen-Âge ne manque pas d'atouts. Composé à 98% de forêt, c'est au final "un petit noyau urbain au milieu d'un grand noyau de verdure". Idéal donc pour se ressourcer pendant nos vacances franciliennes.

L'incontournable de l'étape - Les visites de l'Office de Tourisme

Camille Imbert, guide de l'Office du Tourisme © Radio France - Quentin Lhuissier

Repos, détente, histoire, patrimoine... voilà la promesse de notre guide, Camille Imbert, quand on vient à sa rencontre à Rochefort-en-Yvelines. Dans son grimoire d'histoire, Camille vous racontera probablement celle de Guy le Rouge, le plus important des seigneurs de la commune. Elle vous en donne un aperçu au micro de Quentin Lhuissier :

Le patrimoine de l'étape - L'histoire du Château

Le patrimoine de l'étape © Radio France - Quentin Lhuissier

Vous allez vite vous rendre compte que l'histoire du château de Rochefort-en-Yvelines n'est qu'un prétexte pour discuter avec notre invitée, Josiane Maillebouis. Véritable amoureuse de son village, elle le connaît de fonds en combles. Elle, qui donne un coup de main bénévolement pendant les Journées du Patrimoine, nous transmet sa passion et son amour pour son village.

Josiane Maillebouis, habitante de Rochefort-en-Yvelines © Radio France - Quentin Lhuissier

La gastronomie de l'étape -

Bruno Martinand, notre chef du jour © Radio France - Quentin Lhuissier

Bon... Comment vous dire qu'il y'a des jours où on a envie d'être Quentin Lhuissier... Un cadre magnifique, un chef souriant et un dessert à se damner... Il est énervant ce Quentin Lhuissier.

Notre invité est le chef Bruno Martinand de l'Albatros et il nous propose un clafoutis d'abricot du Rousillon !

Le plat du jour ! © Radio France - Quentin Lhuissier

L'activité de l'étape - Haras de la Cense

L'activité du jour ! © Radio France - Quentin Lhuissier

Ici, on fait de l'équitation éthologique : "une façon d'aborder le cheval qui est plus respectueuse de l'animal. On essaie de comprendre sa nature, ce qu'il est, avant de monter dessus". De la simple promenade à la construction de sa relation avec l'animal en lui même, le Haras de la Cense sera ravi de vous accueillir et de vous accompagner.

Découvrez en plus sur l'équitation éthologique avec Camille Godin et Quentin Lhuissier :

Caroline Godin... et son cheval ! © Radio France - Quentin Lhuissier

Nous quittons Rochefort-en-Yvelines forts d'histoires et de rencontres. Gageons que demain, pour une nouvelle étape, ce sera aussi bien !

