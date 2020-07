Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Rueil-Malmaison

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontres des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier et Franck Duret vous donnent rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Troisième étape de notre tour : Nanterre. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue donc à Rueil-Malmaison. Commune la plus étendue des Hauts-de-Seine, la population compte, en 2017, un peu plus de 78.000 habitants.

L'élu de l'étape - Philippe Trotin, adjoint au Maire Délégué aux Relations Internationales, aux Jumelages et au Tourisme

"Le tourisme, la culture, l'environnement sont des points essentiels pour notre ville" Voilà qui vous en dit un peu plus sur cette ville des Hauts-de-Seine. Une ville de province aux portes de Paris, comme en parle le maire.

Rueil-Malmaison a de nombreux atouts : patrimoinial avec son château, mais aussi naturel avec les bords de Seine pour ne citer qu'eux. Laissons l'adjoint au Maire au micro de Quentin Lhuissier vous présenter sa ville :

L'incontournable de l'étape - Le cinéma en plein air

C'est une phrase que l'on entend beaucoup en ce moment : "100 jours de fermeture, c'est totalement inédit , même pendant la Seconde Guerre Mondiale". Ici, c'est en parlant du cinéma que l'on utilise. Notre invité, Francis Le Bris, le directeur des cinémas, est formel, le public lui a manqué !

Résultat, cet été à Rueil-Malmaison, l'esplanade Belle Rive accueillera un événement aussi festif que familial : un cinéma en plein air ! 3 dates (13, 24 et 31 Juillet) et 3 films ( "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu" tourné en partie à Rueil-Malmaison, "Aladd'2" et "Les Minions").

Le patrimoine de l'étape - Le château de la Petite Malmaison, le refuge de l'Impératrice Joséphine

Retenu pour le Loto du Patrimoine de Stéphane Bern, le château de la Petite Malmaison était le refuge de l'Impératrice Joséphine. Elle y recevait ses invités de qualité, se détendait autour de la "rivière anglaise". Cette sélection pour le loto du Patrimoine est un tremplin vers l'avenir incroyable pour Stefan Czarneki, le propriétaire actuel, qui ne cache pas le diffculté d'entretenir ce bijou du patrimoine.

"C'est compliqué parcequ'il faut arriver à restaurer avec certains moyens et une certaine sensibilité. Il faut garder l'esprit et ça ce n'est pas facile"

La gastronomie de l'étape - Le restaurant Ochre

Le plat de réouverture, chez Ochre, c'est un Turbo rôti sur l'arrête, ail, tyhm, laurier, feuille de chêne rouge. Le chef, Baptiste Renouard, en parle avec une simplicité déconcertante. "Le plus dur, c'est de faire simple et là, on est dans la bonne simplicité"

Comme tous les restaurateurs, Baptiste Renouard a s'adapter à ce nouveau monde post-COVID. C'est dans l'urgence qu'il a dû organiser la réouverture de son établissement. Son travail paye, les clients répondent présent.

L'artisan de l'étape - Macaron et Cacao

C'est à ce moment-là que nous regrettons tous de ne pas s'appeler Quentin Lhuissier et être sur le terrain du Tour d'île-de-France en 45 étapes... Voyez plutôt comment il a été accueilli chez Macaron et Cacao :

Gilles Bajolle, le gérant de l'établissement, parle des macarons avec une passion communicante... Entre alliance des saveurs et utilisation de fours à air pulsés, c'est tout un art qu'il vous présente au micro de ce chanceux de Quentin Lhuissier.

Voilà qui conclut notre étape à Rueil-Malmaison. A demain pour d'autres rencontres et d'autres histoires.

