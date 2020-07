Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Saint-Ouen

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Quentin Lhuissier vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Onzième étape de notre périple : Saint-Ouen. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Direction la Seine-Saint-Denis et plus précisément Saint-Ouen qui fut très longtemps un village agricole. Ce n’est que vers la fin du XIXe siècle que ce dernier s’industrialise. Des chiffonniers y installent alors leurs campements et baraques, donnant progressivement naissance au marché aux Puces.

L’élu de l’étape - Karim Bouamrane

Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen © Radio France - Quentin Lhuissier

Le 28 juin dernier, Karim Bouamrane est devenu le nouveau maire de Saint-Ouen. Le candidat PS a repris la ville qui était gérée depuis 6 ans par l’UDI.

Jeux Olympiques, rénovations des quartiers, Grand Hôpital, développement des Docks… Karim Bouamrane souhaite réinventer la ville pour que chacun des audoniens et audoniennes puissent bénéficier des projets à venir.

L’incontournable de l’étape - Le marché Vernaison

Gilles Plattner, président du marché Vernaison © Radio France - Quentin Lhuissier

9000 mètres carrés où flâner, 200 marchands à rencontrer, plus de 250 échoppes à arpenter, près d’1 million d’objets à chiner... Voici comment se définie le marché Vernaison qui fête ses 100 ans cette année.

Son histoire

Berceau historique des Puces de Paris Saint-Ouen, le premier marché organisé est né en 1920. A cette époque, Romain Vernaison, concessionnaire de droit de stationnement aux Halles de Paris, puis loueur de chaises des jardins publics parisiens, et propriétaire d’un terrain à Saint-Ouen, installe des baraques en bois préfabriquées sur ce morceau de zone appelé lieu dit “les 26 arpents”.

L’esprit “Village” de ce marché attira des brocanteurs, des soldeurs et particulièrement des marchands de meubles de style. Le succès est immédiat.

Dans les allées du marché aux puces de Saint-Ouen © Radio France - Quentin Lhuissier

Aujourd'hui premier marché d'antiquités du monde, le marché aux puces fait le bonheur des chineurs et des amoureux de balades originales. Avec plus de 2500 commerçants, les puces de Saint-Ouen représentent à elles seules 11 km de vitrines regroupant plus d’une dizaine de marchés.

Grâce au Pass Découverte Grand Paris Nord, il est possible de découvrir son histoire et ses secrets au côté d’un guide pendant le mois d’août.

La fête des puces

Le plus grand marché d'antiquités du monde fête les Puces ! C'est un rendez-vous de l’automne d'une ampleur internationale. Il permet à un large public (d’amateurs d’art, d’antiquités ou de flâneurs) de découvrir ou redécouvrir la magie d’un lieu historique et classé pour son atmosphère.

Chaque marché propose ses animations.

Le patrimoine de l’étape - La librairie des Puces

Philippe Guilloux, l’un des libraires © Radio France - Quentin Lhuissier

Depuis 1961, une librairie référence 150.000 titres au cœur des Puces de Saint-Ouen.

La Librairie de l'Avenue, généraliste et atypique, fondée par l'éditeur Henri Veyrier sur le Marché aux Puces de Saint-Ouen, est considérée comme la plus grande librairie d'occasion de la région parisienne.

Un lieu étonnant à découvrir © Radio France - Quentin Lhuissier

Passionnés et amoureux du livre depuis plus de 50 ans, les 7 libraires qui travaillent ici ont pour vocation de proposer une seconde vie à tous types de documentations et d'ouvrages.

--> Adresse : 31 rue Lecuyer - 93400 Saint Ouen

La gastronomie de l’étape - la Bonne aventure

Alcidia, chef restauratrice du restaurant © Radio France - Quentin Lhuissier

Situé dans les Puces de Saint-Ouen, La bonne aventure est à la fois un restaurant, une cave et un bar à vin.

Idéal pour se ressourcer après avoir chiné toute la matinée aux puces, vous pourrez y déguster de bonnes planches et tapas.

En boisson, vous aurez le choix puisque la carte propose plus de 150 références de bières artisanales et de vins biodynamiques.

Le tout est à emporter ou à consommer sur place.

--> Adresse : 59 rue des rosiers - 93400 Saint-Ouen

L’artisanat de l’étape - Des chaussures sur mesure

Jamel Rakhmi, artisan © Radio France - Quentin Lhuissier

Au stand 207 du marché Dauphine, Jamel Rakhmi propose des chaussures alliant le confort des baskets et l’élégance du soulier en cuir.

Après un échange et l’analyse du pied de son client, Jamel Rakhmi fabrique une paire de souliers demi-mesure afin qu’elle soit totalement adaptée à la morphologie de ce dernier.

Exemple de de souliers demi-mesure © Radio France - Quentin Lhuisser

Un large choix de couleurs et de matières est proposé.

--> Adresse : 132 rue des rosiers - 93400 Saint-Ouen

