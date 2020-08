Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Samois-sur-Seine

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Thomas Etcheberry parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Thomas Etcheberry vous donne rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui à Samois-sur-Seine. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue donc à Samois-sur-Seine, refuge de plus de 2000 samoisiens. Django Reinhardt y habitera, notamment, durant les deux dernières années de sa vie.

L'élu de l'étape - Michel Chariau, maire de la ville

Michel Chariau, maire de la ville © Radio France - Thomas Etcheberry

Quand on reçoit à Samois-sur-Seine, on fait le chose bien ! Rendez-vous est donné à notre Thomas Etcheberry national chez Georges, un habitant avec café et croissants. Monsieur le Maire nous y attend également.

"On a un petit village de caractère tout à fait charmant, blotti entre la Seine et la forêt." Il y'a tout en fait à Samois-sur-Seine si on en crois le Maire, en même temps, il ne va pas nous dire le contraire. Mais il n'a pas tort, loin de là ! Histoire, nature, activités, charme... tout y est ! Voici monsieur le maire au micro de Thomas Etcheberry :

L'incontournable de l'étape - Les bords de Seine

Denis Montel, 1er adjoint de la mairie, sur les bords de Seine à Samois. © Radio France - Thomas Etcheberry

Canoë, kayak, paddle, aviron,... il y'a de quoi faire en termes d'activité nautiques à Samois-sur-Seine ! Denis Montel, le 1er adjoint au maire vous en dit plus avec, en prime, une anecdote plutôt amusante sur la gare de Samois-sur-Seine... qui n'existe pas !

L'histoire de l'étape - Django Reinhardt

La plaque commémorative en hommage à Django Reinhardt © Radio France - Thomas Etcheberry

"Il prenait les samoisiens pour ses amis." C'est ainsi que Bernard Cartier, Président des amis de Samois, nous parle de la relation entre Django Reinhardt, le génie du jazz manouche et la ville de Samois-sur-Seine. C'est après une tournée américaine douce-amer avec Duke Ellington que le guitariste s'installe à Samois-sur-Seine en 1951. Il développera, dans le village, de vraies habitudes et tissera des liens sincères jusqu'à sa mort en 53.

La maison de Django Reinhardt © Radio France - Thomas Etcheberry

Bernard Cartier, President des amis de Samois, sur le quai de la République. © Radio France - Thomas Etcheberry

L'incontournable "bis" de l'étape - La péniche Eden

La péniche Eden © Radio France - Thomas Etcheberry

Voilà un autre incontournable à découvrir : la péniche Eden ! Toujours dans cet esprit de découverte au fil de l'eau, cette péniche est un véritable lieu de rencontres et retrouvailles ! Croisières, chambre d'hôtes, tout est possible !

C'est le capitaine de la péniche qui nous en parle le mieux : Florence Gadenne et en plus, elle nous raconte son histoire, elle qui vient du Nord de la France. Et elle n'est pas venue seule, écouter plutôt !

Florence Gadenne, capitaine de la péniche Éden. © Radio France - Thomas Etcheberry

L'artisan de l'étape - Alain Vandenbrouck, sculpteur sur pierre

Alain Vandenbrouck, sculpteur sur pierre, dans son atelier au bord de la Seine. © Radio France - Thomas Etcheberry

On termine notre matinée à Saumois-sur-Seine avec l'artisan du jour. C'est aujourd'hui Alain Vandenbrouck, sculpteur sur pierre et c'est un passionné ! Ecoutez le au micro de Thomas Etcheberry vous parler de son métier et de la statue de Django Reinhardt qu'il a réalisé pour la ville.

C'est tout pour aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal, non ? On se retrouve demain et on a hâte d'y être !

