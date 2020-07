Le Tour d'Île-de-France en 45 étapes : Sceaux

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Thomas Etcheberry parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

Chaque jour sur France Bleu Paris, Thomas Etcheberry vous donnent rendez-vous pour vous faire (re)découvrir un des jolis coins d'Île-de-France. Nouvelle étape aujourd’hui à Sceaux. Le Tour d'Île-de-France, en partenariat avec VisitParisRegion.com.

Bienvenue donc à Sceaux, fier refuge à plus de 19.000 habitants. On retrouve les premiers écrits concernant la ville aux alentours des années 1200. Le territoire de la commune couvre partiellement le vaste parc départemental de Sceaux.

L'élu de l'étape - Jean Phillipe Allardi, adjoint au maire chargé de la culture et du patrimoine

Jean Phillipe Allardi, adjoint au maire chargé de la culture et du patrimoine © Radio France - Thomas Etcheberry

Patrimoine, nature, quiétude... Sceaux, comme toutes les communes de ce Tour d'ïle-de-France en 45 étapes, a tout pour plaire ! Avec le domaine de Sceaux qui lui sert de jardin, la commune était prisée des parisiens aux XVII et XVIIIème siècle qui venaient y chercher la fraîcheur.

Ecoutez Jean Phillipe Allardi, adjoint au maire chargé de la culture et du patrimoine parler de sa ville au micro de Thomas Etcheberry.

L'élu de l'étape Copier

L'incontournable de l'étape - Le Domaine Départemental de Sceaux et son parc

Parc de Sceaux © Radio France - Thomas Etcheberry

En 1670, Colbert, ministre du trésor de Louis XIV, achète le domaine de Sceaux et lance immédiatement les travaux, il prend notamment appui sur Le Nôtre, le célébre jardinier de Versailles, notamment. Colbert ne verra jamais la fin de travaux. Il meurt en 1683. Son fils, le marquis de Seignelay, terminera les constructions voulues.

Revenons à notre époque. S'il faut bien gérer et entretenir le domaine, cela est fait dans le respect du patrimoine et de l'environnement. Anne Marchand (les cheveux au vent), ingénieur et chargé de la conservation des parcs dans les hauts de Seine, vous explique tout ce qui est mis en place pour préserver et entretenir au mieux le domaine.

Anne Marchand ingénieur et chargé de la conservation des parcs dans les hauts de Seine © Radio France - Thomas Etcheberry

L'incontournable de l'étape Copier

Le patrimoine de l'étape - Le Jardin des Félibres

Jardin des Félibres © Radio France - Thomas Etcheberry

Sans vous en dire trop, sachez que Sceaux est le berceau de plusieurs expressions que vous utilisez couramment comme : "pour vivre heureux, vivons cachez" ou encore "rira bien qui rira le dernier". Vous voulez savoir pourquoi ? Ecoutez Guillaume Mauri de la maison du Tourisme, il va tout vous expliquer ! D'ailleurs, vous savez ce qu'est un félibre ?

Guillaume Mauri de la maison du Tourisme © Radio France - Thomas Etcheberry

Le patrimoine de l'étape Copier

Le gastronome de l'étape - Le Restaurant EKE

Le restaurant EKE à Sceaux © Radio France - Thomas Etcheberry

Le cadre est beau, il est bien accueilli et en plus il va bien manger ! Thomas Etcheberry vous emmène donc au EKE, un restaurant japonais en plein coeur de Sceaux, plutôt dépaysant. Au menu ce midi : Sukiyaki Wagyu !

Sukiyaki Wagyu, le plat du jour © Radio France - Thomas Etcheberry

Le gastronome de l'étape Copier

Chef adjoint du restaurant, Simon Perez © Radio France - Thomas Etcheberry

L'artisan du jour - Joaillerie Philippe Rulliere

De jolies pierres précieuses © Radio France - Thomas Etcheberry

C'est un passionné, comme tous nos artisans depuis le début de ce rendez-vous, qui accueille Thomas Etchberry. Des pierres oubliées à leurs conceptions... chaque bijou est unique ! Philippe Rulliere vous explique son approche de son métier de joaillier.

L'artisan du jour Copier

Philippe Rulliere et son épouse © Radio France - Thomas Etcheberry

Le Tour d'Île-de-France continue demain avec Thomas Etcheberry et ses rencontres, ses dégustations, ses panoramas et vous, bien sûr !

N'oubliez pas que tout l'été notre partenaire VisitParisRegion.com vous offre à l'antenne et sur internet des Pass Experience 3 Jours, une formule complète imaginée par VisitParisRegion.com pour profiter pleinement de votre séjour à Paris.