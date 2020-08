Le Tour d'Île de France en 45 étapes : Vincennes

Le Tour d'Île-de-France continue ! Avec Quentin Lhuissier parcourez la région et partez à la rencontre des gens et des lieux qui font nos villes et nos villages franciliens.

L'élu de l'étape - Mathieu Beaufrère - Adjoint au maire chargé des grands projets des équipements publics de l'urbanisme et de l'habitat

Mathieu Beaufrère - Adjoint au maire © Radio France - Quentin Lhuissier

"Vincennes, pour l'été, est parfait pour se promener et déambuler dans les rues [...] Se promener à Vincennes, c'est traverser à pieds, 9 siècles de l'Histoire de France". Clair, net et précis. Avec une belle perspective sur le bois de Vincennes, "c'est une carte postale d'une petite ville de province à 15 minutes de Paris".

Ecouter notre élu du jour, Mathieu Beaufrère, vous présenter sa ville :

L'incontournable de l'étape - Le Parc Floral

Le parc floral © Getty - Tim Green

C'est en 1969 que le Parc Floral de Paris tel que nous le connaissons à vu le jour. Ancien terrain militaire abritant casernes et champs de tir, il faudra plus d'une année sous la houlette de l'architecte paysagiste Daniel Collin, pour le remodeler et commencer les plantations.

C'est aujourd'hui un immense espace vert de 35 hectares qui fait le bonheur des joggeurs et des familles. Quentin Lhuissier a rencontré Daniel, un joggeur justement, pour lui demander pourquoi il venait ici :

Le patrimoine de l'étape - L'église Saint-Louis et la fresque de Maurice Denis

L'église Saint-Luis et sa fresque © Radio France - Quentin Lhuissier

C'est en confessant l'un de ses nombreux pêchés que Quentin Lhuissier en profite pour vous proposer de découvrir l'Eglise Saint-Louis. L'une des particularités de l'église ? Elle est carrée, sans pilier, avec une immense peinture sur le chœur de l'Eglise.

Tristan Querillac, chargé de la valorisation du patrimoine vous raconte la construction de l'Eglise et les origines et références de la fresque :

Tristan Querillac, chargé de la valorisation du patrimoine © Radio France - Quentin Lhuissier

La gastronome de l'étape - Mademoiselle Amande

Chez Mademoiselle Amande © Radio France - Quentin Lhuissier

L'un des nombreux pêchés de notre Quentin Lhuissier, vous le savez, c'est la gourmandise ! Et ici, chez Mademoiselle Amande, il est servi ! A la fois épicerie et table fine, on va pouvoir retrouver dans l'épicerie ce qu'on mange à table. Épices, fruits et légumes en circuits courts,... un vrai marché en somme !

Pour le plat du jour : Salade de tomate cœur de boeuf, vinaigre balsamique de pomme et poivre Voatsiperifery (une baie sauvage de Madagascar) ! Ca donne envie ? Notre hôte du jour, Fanny vous explique tout :

Fanny, notre gastronome de l'étape © Radio France - Quentin Lhuissier

L'artisan du jour - Atelier Jean Daniel Savoye

Notre artisan de l'étape © Radio France - Quentin Lhuissier

Artisan tapissier décorateur à Vincennes, Jean Daniel Savoye est plus qu'heureux de travailler dans cette belle ville : "C'est une très belle ville, très dense, beaucoup de monde. On croise énormément de gens [...] J'ai pas envie de partir de Vincennes, ca fait 25 que je suis établi ici, je me régale".

Son travail, sa relation à la ville, notre invité vous dit tout :

Bonus ! Le Parc Zoologique de Paris

Les girafes ! © Getty - Antoine Gyori - Corbis

Nous avons profité d'Embarquement Immédiat (votre émission quotidienne de jeu de 11h à 12h) pour faire une visite surprise au Parc Zoologique de Paris.

