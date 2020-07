Le tour du nouveau parc national entre Champagne et Bourgogne

Leuglay

La maison de la forêt est en plein cœur du nouveau parc national des forêts. C’est un lieu où on peut voir une exposition sur le bois et la forêt. Deux heures de visites passionnantes à ne pas rater.

Abbaye du Val des Choues

On y trouve un musée-opéra de la Vénerie ou chasse à courre.

Nod-sur-Seine

Un village peu connu et pourtant … Il est entré dans la grande Histoire de France le 12 septembre 1944. C’est ici que se sont retrouvées les deux armées françaises qui libéraient le pays.

Chamesson

Ici se trouve le cabinet des curiosités et le musée des Z’uns possible, un endroit complètement fou et insolite où sont exposés des totems, des peintures, des dessins, des collections de crânes, des gargouilles et bien d’autres objets dingues.

Sainte-Colombe-sur-Seine

C’est ici que se trouve l’une des plus anciennes usines métallurgiques de France. Aujourd’hui encore elle produit des fils en acier. Son installation date de 1704.

Les lacs des alentours

Il y a un plan d’eau pas loin, le lac plage de Marcenay , sinon un peu plus loin on peut se rafraîchir au lac de Riel les Eaux , à celui de de la Juchère à Chaugey et au plan d’eau du Nid de la caille à Venarey les Laumes.

Vix

Des nouvelles fouilles de la tombe de la dame de Vix pourraient nous permettre de mieux comprendre les relations entre les grecs et les celtes. S’ils faisaient du commerce par exemple, s’ils partageaient des coutumes … On a par exemple découvert que le vase exposé au musée du pays châtillonnais, a été fabriqué dans le sud de l’Italie. Ce serait un cadeau diplomatique qui aurait été échangé pendant un symposium; un Banquet grec très complexe.

Massingy

L’oenocentre Ampélopsis est un musée sur le crémant, avec un jardin au milieu des vignes, et même un cirque de vigne pour mieux comprendre l’effervescence de ce breuvage à bulles.

Itinéraire