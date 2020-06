Lembeye : Une chasse au trésor pas comme les autres

Aujourd'hui, on vous propose de découvrir notre département et plus précisément Lembeye différemment grâce à l'application mobile "Tèrra Aventura". L'idée de cette application est de vous permettre de réaliser une chasse au trésor en famille ou entre amis, le tout gratuitement.

C'est une application totalement gratuite que l'on vous propose aujourd'hui, son nom "Tèrra Aventura". Cette application une fois installée sur votre smartphone vous permettra de participer à d'incroyables chasses au trésor dans tout le sud-ouest du pays. Quand celle-ci est installée, il ne vous reste plus qu'à lancer une quête dans l'une des différentes villes partenaires de l'application. Vous devrez résoudre des énigmes, en vous rendant dans différents lieux pour obtenir un code. Ce code permettra d'ouvrir un coffre en fin de quête. Les énigmes sont adaptés à tous les âges et vous permettront de découvrir le patrimoine qui vous entoure.

Tèrra Aventura à Lembeye

À Lembeye, au Nord-Est de Pau, vous pourrez grâce à l'application Tèrra Aventura découvrir l'église, la fontaine, la tour de l'horloge et les vignes des environs. À travers cette quête ce sont les petits et les grands qui prendront place dans un jeu grandeur nature. Pendant la crise sanitaire et pour des raisons de sécurité, le trésor à débloquer est momentanément virtuel pour ne pas que tout le monde touche au cadenas. Si vous souhaitez découvrir l'application Tèrra Aventura, n'hésitez pas à télécharger l'application gratuite sur IOS et Android.