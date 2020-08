Léon, une jolie étape du Vélodyssée !

Léon, dans les Landes, est connu pour son lac, le Courant d’Huchet qui le traverse et son art de vivre. Mais c’est aussi une étape du Vélodyssée !

Vous ne connaissez pas encore Léon ? Vous avez envie de passer des vacances ressourçantes ? Prenez votre GPS, vos valises et c’est parti !

Destination familiale et conviviale

Une journée-type à Léon est forcément très plaisante puisqu’entre sa belle forêt de pins, son lac et sa proximité avec les plages de la côte landaise, le programme est alléchant !

Pour commencer la journée en beauté, un petit tour au marché s’impose, en plein coeur de la ville. Vous y retrouverez des producteurs et des artisans de tous horizons et surtout, vous repartirez avec de quoi vous faire un sacré repas pour le midi !

Les vacances c’est aussi fait pour se reposer donc direction le lac pour un cours de voile avec le Club Nautique Léonais, ou pourquoi pas vous laisser guider par un batelier sur le Courant d’Huchet à bord d’une barque … Après avoir bien rechargé les batteries, on peut maintenant découvrir les landes à vélo !

La cyclerie, tous en selle !

Léon est une des étapes du Vélodyssée, cette véloroute qui traverse la Bretagne et longe l'Atlantique jusqu'à la Côte basque. C’est donc un bel endroit pour pédaler et passer des vacances en faisant du sport, se dépenser seul, entre copains ou en famille, et surtout découvrir des paysages incroyables.

Vous n’avez pas de vélo ? L’excuse n’est pas valable, la Cyclerie à Léon a tout ce qu’il vous faut.

Vincent Garlat - La Cyclerie à Léon Copier

Vincent Garlat - La Cyclerie à Léon © Radio France - Anaïs Berthon

Les conseils d'Anaïs

Où manger ? Le Fair Play

Où dormir ? Camping Le Petit Jean

Que faire ? Se prélasser sur la plage du lac, manger une barbe à papa, faire le marché la matin et une super grande balade à vélo l'après-midi.