Les 4 Saisons à la Station de la Mauselaine à Gérardmer

Damien Colombo est donc allé tester ces activités pour nous!

Les randos Vtt, un indispensable des vacances dans les Vosges

Et avec l'assistance électrique offerte par les modèles de Moustache Bike, fabriqués à Thaon les Vosges, les sentiers vosgiens s'avalent sans trop d'effort et pour tous les niveaux. Laurent, le guide, saura vous emmener vers les plus beaux points de vue, pour une rando ludique ou plus sportive.

Laurent guide Vtt et Moniteur de tir à l'arc © Radio France - Damien Colombo

Le biathlon... même sans la neige!

Grâce aux installations de l'EFS, exercez vous au biathlon par tous les temps. Sur la neige, ski de fond au pied, mais aussi sur ski à roulette ou à pied grâce à des dispositif lumineux qu'il faut éteindre le plus rapidement possible. Cela vous permet de faire monter le rythme cardiaque et de manier la carabine (à laser) dans les conditions de course. Suivez Maxime, moniteur EFS, pour tenter l'expérience.

Maxime, moniteur de l'Ecole Français du Ski, et sa carabine à laser © Radio France - Damien Colombo

Pour les plus aguerris, le ski à roulette est le meilleur moyen de se rapprocher le plus des sensation du biathlon - Crédit Photo ELISE ARGENTON

La trottinette et le disc-golf, des loisirs urbains adaptés à la montagne

Si vous prenez votre trottinette électrique toute l'année pour aller au travail, vous connaissez déjà l'engin. Et bien celle là a été musclé pour vous permettre de monter en télésiège puis de redescendre par les pistes Vtt de la station. Un plaisir pour toute la famille et une adaptation très rapide.

Jarno, moniteur de Trotinette gravitaire vous attend pour descendre les plus beaux sentiers © Radio France - Damien Colombo

Le golf est un loisir qui est souvent associé à une catégorie d'urbain. Et bien ici le principe est exactement le même, faire les 9 trous en un minimum de lancer. La différence c'est que cette fois vous devez lancer des discs en plastique dans tes paniers des serpentent à travers les pistes de ski. Toute la famille joue ensemble, les plus petits comme les plus grands.

Le parcours 9 trous de disc-golf est situé sur la bas des pistes et ouvert dès que la neige se retire. © Radio France - Damien Colombo

Les randos autrement, avec des chiens de traineau ou en Swin car

Eté comme hiver, gardez le contact avec les chiens de traineaux de Cédric, le Musher géromois. En hiver c'est tiré par un traineau traditionnel, en automne par un traineau à roulette, mais au printemps et en été, c'est à pied avec la corde à la taille. Les chiens adorent le contact de l'humain et vous motiverons dans votre ascension.

En voila un engin qui va vous faire tourner la tête. La swin car est un kart électrique dont les 4 roues sont motrices et indépendantes. C'est un champion du franchissement, au couple extraordinaire. Mais c'est aussi et surtout un véhicule totalement accessible aux personnes à mobilités réduites. Pas seulement en tant que passager, mais en tant que pilote. Les commandes sont à la main et la vitesse ne dépasse pas les 25km/h, pas de bruits, pas de pollution. Vous suivrez Lionel votre guide de Gyro Vosges pour des balades jusqu'à la tête de Grouvelin au sommet de la station, puis une descente sur les chemin de la station et à travers les pistes

Les Swin Car sur le Tétra, la piste de ski, en direction de la tête de Grouvelin - Crédit Office du tourisme Gérardmer

Quad et Moto électrique, les plaisir mécanique mais éco-responsable

Ce sont des loisirs que l'on adore pratiquer en montagne, mais aujourd'hui les temps ont changés. Avec ces modèles électrique, pas de bruits, pas de pollution, des randos plaisir sans culpabiliser!

Laissez vous guidez par les moniteurs de Rando Moto Bike pour des balades à travers le massifs de Gérardmer

Un balade à moto le sourire aux lèvres - Rando Moto Bike

Les quads sont réserver aux enfants et un parcours est installé en bas des pistes

Mais aussi...

Le Loustic Parc pour les plus petits

