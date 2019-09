Les hauts de Saint Vincent, une invitation au voyage au cœur du Périgord noir

Après 30 ans de vie parisienne, Stéphanie et Fabrice Berbessou ont choisi de poser leurs valises à Saint Vincent de Cosse et de vous accueillir en chambre d'hôte : un projet de vie qui leur ressemble.

Saint-Vincent-de-Cosse, France

Les Hauts de Saint Vincent

Le besoin de vivre une nouvelle expérience, voilà ce qui a motivé Stéphanie et Fabrice Berbessou en quittant leur vie parisienne il y a 30 ans. Construire un projet de vie qui leur ressemble, revenir aux sources, accueillir la famille, les amis et les hôtes dans une belle maison typique de la région, chargée d’histoire. D’époque XVIIe-XVIIIe, cette maison de maître à Saint-Vincent-de-Cosse dans le Périgord noir a retrouvé toutes ses lettres de noblesse. L’ensemble de la maison a été entièrement restructuré pour le meilleur confort tout en gardant son authenticité. Cinq chambres d'hôtes qui sont une invitation au voyage à travers un mobilier et des objets rapportés lors de leurs périples. Une table d'hôtes plusieurs soirs par semaine et la cerise sur le gâteau, des vols en montgolfières le week-end, une expérience inoubliable au départ des Hauts de Saint Vincent. Fabrice Berbessou vous fait découvrir la vallée de la Dordogne, les châteaux et les magnifiques villages du Périgord noir depuis les airs à bord de la montgolfière, au petit matin ou au coucher du soleil. Entre octobre et mai, ce couple aux idées multiples proposent des ateliers de cuisine autour des saveurs du Périgord

La maison des Hauts de Saint Vincent est située à Saint Vincent de Cosse, dans le hameau du Pech à 2 minutes du village de Beynac dans le Périgord noir. Le Tarif pour l'atelier de cuisine est de 55€ par participant repas inclus ( supplément de 10€ pour les ateliers foie gras). Compter la somme de 190€ / personne pour un vol en Montgolfière.

