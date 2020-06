Les Montagnes du Jura avec Les Droners tout en images à vous droner le tournis !

C'est l'histoire de Claire et Arthur - deux passionnés de territoires, deux blogueurs - qui ont déblogué leur destin quand ils ont choisi de quitter la route du CDI tout tracé pour prendre la piste (voire le hors-piste) du CDI - Chemins de Découvertes et d'Images. Or, parmi les 12 destinations préconisées pour un séjour en France, ils ont retenu Les Montagnes du Jura.

Crêt de Chalam, Saut du Doubs, ou encore Cascades du Hérisson, vous allez prendre l'automne et ses couleurs chatoyantes en pleine face, tout en rencontres et en décors.

Il est si simple de s'émerveiller par ici... en France...

Emboîtez-leur le pas en même temps que le drone, (re)découvrez nos Montagnes du Jura, et prenez un bon shoot du massif comme on l'aime !

