Les refuges montagnards vous accueillent à nouveau

Après une période de confinement où les déplacements ont été interdits, il est maintenant à nouveau possible de se promener dans les massifs pyrénéens et même de dormir dans l'un des nombreux refuges que compte notre pays.

Les refuges de montagne ont dû fermer leurs portes pendant la période du confinement pour éviter que les touristes ne s'y rendent. Aujourd'hui à l'heure du déconfinement, les établissements se préparent à accueillir de plus en plus de monde. En effet beaucoup de français ne partiront pas à l'étranger cet été par peur du coronavirus, ou tout simplement car les frontières sont fermées. Beaucoup vont se tourner vers les refuges cet été, ce qui est positif selon Michel Dourthe ancien président au club alpin français de Pau et responsable de la commission territoriale des hébergements Pyrénéens.

Les 3 refuges béarnais, ceux de Gourette, Pombie et Arrémoulit s'attendent à une affluence record cet été. Attention pas question de laisser les gestes barrières de côté, tout sera mis en place pour assurer une protection optimale aux nombreux touristes qui y seront de passage.

Les refuges pyrénéens vous accueillent à nouveau

