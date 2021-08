Les touristes américains manquent à Bayeux et dans le Bessin

Le gouvernement américain recommande depuis lundi 9 août de ne pas se rendre en France, à cause de l'évolution de la situation sanitaire. C'est un nouveau coup dur pour les hôteliers du Bessin, où les touristes américains représentent plus de 80 % de leur clientèles.

Les autorités américaines déconseillent à leurs ressortissants de voyager en France, en raison de la situation épidémique. C'est un nouveau coup dur pour les hôteliers du Bessin, pour qui les Américains représentent plus de 80 % de leurs clientèles.

"Ça me fait peur", réagit Alain Chesnel à l'annonce du gouvernement américain. Dans son entreprise Overlordtour, qui propose des tours sur les plages du Débarquement, les touristes américains représentent 96 % de la clientèle. Depuis le début de la crise sanitaire, "c'est une catastrophe, ajoute-t-il. Avant la crise du Covid, j'avais treize guides. Là, je n'en ai plus que quatre. C'est proportionnel à la fréquentation. Si on avait plus de clients, on embaucherait davantage."

Fermer ou rester ouvert

Les touristes américains étaient pourtant revenus en juin et en juillet, "dans une quantité très limitée", précise le directeur d'Overlordtour. Alain Chesnel compte alors sur le mois de septembre. "D'habitude, on fait des bons mois en septembre, octobre, il y a un soubresaut. Mais bon ça va être deux, trois commandes par jour. C'est trois fois rien", estime-t-il.

À la réception de l'hôtel Churchill à Bayeux, c'est la consternation. Dans cet établissement étoilé, les Anglais et les Américains représentent 90 % de la clientèle. "Ça va être très compliqué, soupire Matthias Jouglard, réceptionniste. "Mon propriétaire vient de me téléphoner au sujet de l'annonce américaine. Il a dit que dès qu'on reçoit une annulation de clients américains, il faut le prévenir aussitôt, qu'on puisse anticiper pour savoir si on va devoir fermer ou rester ouvert. Je ne sais pas comment on va faire."

Rester optimiste

"Pour l'instant, on ne sait pas du tout quelle décision vont prendre les touristes américains", répond Françoise Fauquet, responsable des relations internationales pour le Château de La Chenevière, prestigieux hôtel cinq étoiles. Elle tente quand même de rester optimiste. "_Je pense que la plupart d'entre eux se réservent pour 2022. D'ailleurs, on voit déjà pas mal de réservations. Alor_s, on espère bien que les réservations vont se maintenir."