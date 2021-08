Auvergne : les vacances en van, "c'était trop bien !"

De plus en plus de Français choisissent le van comme mode de vacances. Exemple avec une famille auvergnate qui a tenté l'expérience pour la première fois cet été.

Cet été sur la route des vacances, vous avez peut-être croisé des vans. Plus petits qu'un camping-car mais mieux aménagés qu'une voiture, le nombre d'immatriculation a doublé en France en 2020. Une tendance qui fait de plus en plus d'adeptes, même en location.

"On ne vous le rend pas, c'était trop bien !" Voilà ce que s'exclame Ludivine, mère famille, après une semaine passée à sillonner les routes du sud de la France en van. Même son de cloche pour mari, Stéphane, et leurs deux filles, Ambre et Zoé. La famille retourne chez le loueur, conquise par cette première expérience.

Des vacances en van réussies pour cette famille auvergnate Copier

Une cabane pour les enfants

Après une semaine de voyage, entre Gard, gorges du Verdon et Camargue, Stéphane s'extasie : "On a été dans des endroits bucoliques, inaccessibles en camping-car." Sa femme renchérit : "On s'est réveillé à côté des flamants roses !" Car, avantage non-négligeable des vans, ils sont considérés comme des voitures, et suivent donc les mêmes règles. Il est donc plus simple de se déplacer avec qu'en camping-car.

Un plaisir aussi pour les enfants : "C'est un jeu pour eux et une bonne expérience de vie. Comme une cabane !", conviennent Ludivine et Stéphane.

Dans l'héritage du Combi Volkswagen

Des vacances de rêves devenu réalité grâce à Philippe-Alban Vial, loueur de vans à Lempdes. Les véhicules qu'il prête ? Une version moderne du fameux Combi Volswagen des années 60-70, avec tableau de bord numérique et design minimaliste.

Plus de design "flower power" pour les vans d'aujourd'hui. © Radio France - Lou Momège

"Il y a toujours la tente de toit pour dormir là-haut, sauf qu'aujourd'hui, on peut aussi dormir en bas", explique le connaisseur, qui loue des van depuis 2015. Pour lui la van life se résume en un mot : liberté.

On suit le soleil, ne cesse-t-il de répéter. On peut passer des vacances loin de la foule. Et si l'endroit où on a prévu d'aller ne nous plait pas, hop ! On change !"

Le confort et la liberté tout en un, selon Philippe-Alban Vial. Un combo qui a eu du succès surtout après le premier confinement. Une hausse des locations "exponentielle" selon lui : "On a eu de nombreux primo-voyageurs, qui voulaient partir en nature, se reconnecter avec des choses plus simples."

Cet été encore le loueur affiche complet : pas de répit pour les six vans qu'il propose. Ils sont en location non-stop depuis juin, un mois d'ordinaire plutôt creux. Tous les jours, Philippe-Alban Vial affirme recevoir des demandes qu'il est contraint de refuser.