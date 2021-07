Les Vagabonds de Bourgogne - Episode 2

Tom & Nicolas se sont lancés un défi : se rendre à Espelette depuis l'Yonne sans argent, en faisant du stop, et en comptant uniquement sur la générosité des gens pour être hébergés et nourris. Résumé de la première journée.

Tom et Nicolas à leur arrivée à Nevers

La première journée de voyage

Les Vagabonds de Bourgogne se lancent enfin dans leur défi complètement fou. Ce jeudi 8 juillet, c'était leur premier jour sur les routes.

Ecoutez le récit de leur première journée sur la route, entre le Mont-Saint-Sulpice et Nevers :

Tom et Nicolas racontent leur première journée sur la route Copier

Avec le maire du Mont-Saint-Sulpice, Jacky Jussot - Vagabonds de Bourgogne

Départ du Mont-Saint-Sulpice, direction Auxerre

Tom et Nicolas ont officiellement démarré leur aventure vers 9h. Mais c'était sans compter sur le comité de départ formé par le maire de la commune, Jacky Jussot, et les habitants venus pour les soutenir. C'est finalement aux alentours de 10h qu'ils ont commencé leur périple.

Très vite, une première voiture s'est arrêté pour les déposer à Auxerre.

Auxerre - sortie de la ville

Arrivés à Auxerre, c'est par hasard qu'ils sont tombés sur un collègue de Nicolas, en livraison pour Festins de Bourgogne. Il s'est évidemment arrêté pour les conduire à la sortie de la ville au niveau du Pont de Vallan.

Nicolas retrouve son collègue de Festins, traiteur icaunais - Vagabonds de Bourgogne

Sortie d'Auxerre - Courson-les-Carrières

Après deux kilomètres de marche, c'est Jean-Maurice qui a accepté d'emmener avec lui nos vagabonds, pour les déposer à Courson-les-Carrières.

Courson-les-Carrières - Clamecy

Arrivés sur place, ils n'ont pas attendu longtemps avant qu'un autre conducteur travaillant à Clamecy les conduise jusqu'à leur premier point d'étape.

Clamecy, et le premier déjeuner

A Clamecy, Tom et Nicolas ont dû se confronter à un nouvel exercice : celui de trouver à manger. Ils font d'abord escale dans une galerie d'art, Commun'Art, où ils rencontrent Agnès et Simon, en pleine pause dej' ! Ces derniers ont eu la gentillesse de leur offrir des mangues séchées et des morceaux de fromage.

Galerie Commun'Art à Clamecy - Vagabonds de Bourgogne

Mais Tom et Nicolas ne sont pas arrêtés là. Après l'apéro, ils ont tenté leur chance dans un restaurant. Ils ont bien fait puisque la très sympathique restauratrice leur a préparé des sandwichs au fromage !

Mais alors le dessert ? Evidemment qu'ils y ont pensé ! Et c'est une adorable boulangère qui leur a offert deux belles parts de tarte aux pommes.

Avec une délicieuse tarte aux pommes - Vagabonds de Bourgogne

Reboostés pour repartir sur la route ! - Vagabonds de Bourgogne

Le ventre plein, ils ont repris la route, et c'est un autre Tom, 23 ans, qui s'est arrêté après avoir fait demi-tour... Avec lui, Tom & Nicolas sont allés jusqu'à Nevers, leur objectif d'étape.

Quand un Tom en rencontre un autre - Vagabonds de Bourgogne

Nevers, et le premier dodo

Arrivés à Nevers dans l'après-midi, Tom et Nicolas ont commencé par se balader et faire de jolies rencontre, dans une ambiance conviviale notamment grâce à un festival en train de se monter.

Arrivés à Nevers - Vagabonds de Bourgogne

Vers 16h, ils commencent leur recherche de logement pour la nuit et décident de sortir de la ville.

C'est finalement dans le Cher à quelques kilomètres de Nevers que les Vagabonds de Bourgogne ont trouvé un lit. A la Guerche-sur-l'Aubois, ils ont rencontré Sarah et Jordan, qui ont accepté de les accueillir pour la nuit. Et pour leur premier dodo sur la route, c'est un logement insolite qui a accueilli Tom et Nicolas : ils ont dormi dans un van réaménagé en "chambre d'amis".

Ce vendredi, Tom et Nicolas prendront la direction de Montluçon. Rendez-vous lundi pour avoir de leurs nouvelles, et d'ici là, suivez leur périple sur leur compte Instagram.

Pour avoir des nouvelles de Tom et Nicolas, soyez à l'écoute de France Bleu Auxerre tous les matins vers 9h50 dans l'émission "Tant qu'il y a de l'oxygène, il y a du plaisir !".