Les Vagabonds de Bourgogne - Episode 3

Tom & Nicolas se sont lancés un défi : se rendre à Espelette depuis l'Yonne sans argent, en faisant du stop, et en comptant uniquement sur la générosité des gens pour être hébergés et nourris. Résumé des deuxième, troisième et quatrième jours sur les routes de France.

Jours 2, 3 et 4

Les Vagabonds de Bourgogne poursuivent leur route vers Espelette.

Ecoutez le résumé express de leur premier week-end d'aventure :

Vendredi

La Guerche-sur-l'Aubois - Sancoins

Tom & Nicolas ont passé leur première nuit chez Jordan et Sarah, près de Nevers, à la Guerche-sur-l'Aubois. Jordan les a déposé en voiture à Sancoins pour démarrer leur nouvelle journée sur les routes.

Escale à Sancoins

C'est avec un bon croissant et un café en terrasse, gentiment offerts par des commerçants qu'ils ont pu prendre des forces pour débuter leur journée.

Un petit-déjeuner au top - Vagabonds de Bourgogne

"On vient de vivre un truc de fou !" : ce sont les mots de Tom pour décrire un heureux épisode dont ils se souviendront. En passant devant un troquet, un groupe de clients les a interpellé, leur a offert un café, et après de nombreuses discussions, ils ont même pu profiter d'un concert privé de reprises de Johnny Hallyday par une cliente de l'établissement, la classe ! Ce voyage, c'est de l'échange. Alors Tom & Nicolas leur ont à leur tour offert des cadeaux : des origamis, qui ont rendu heureux leurs nouvelles connaissances !

On s'aperçoit qu'on ne va peut-être pas gagner d'argent avec ce voyage, mais qu'est-ce qu'on va s'enrichir. C'est d'une force

Pause repas à Cérilly

"Chez Chaumat" à Cérilly, c'est là que Tom & Nicolas ont pu bénéficié d'une pause repas, assis en terrasse. Au menu : frites et jambon à l'ancienne avec ses champignons. La belle vie pour les vagabonds ! Tom & Nicolas ont proposé leurs services pour aider à la plonge à la fin du service, mais les restaurateurs souhaitaient leur offrir le repas avec grand plaisir.

Pause repas bien méritée - Vagabonds de Bourgogne

Une petite pâtisserie avant de reprendre la route ? Bah évidemment ! Tarte aux pommes et tarte mirabelle pour les papilles !

Cérilly - Montluçon

Après 5 kilomètres de marche en plein soleil (10 en ressenti...), Tom & Nicolas ont rencontré le "phénomène" Ida. Ida, 74 ans, qui a une conduite... particulière ! Vous avez le mal des transports en temps normal ? Et bah vous n'êtes pas encore montés dans la voiture d'Ida ! Mais c'est un trajet qui a fait du bien au moral, et qui aura permis d'offrir à nos vagabonds une bonne tranche de rires !

En voiture Ida ! - Vagabonds de Bourgogne

Montluçon

Après un trajet mouvementé avec Ida, les vagabonds ont visité le centre historique de Montluçon, et se sont fait plaisir avec une pause thé glacé offert par un commerçant.

Visite de Montluçon - Vagabonds de Bourgogne

Il a ensuite faire un mix d'anglais et de français pour faire connaissance avec des touristes néerlandais.

Il fallait ensuite trouver un endroit pour dormir, mais même constat que la veille : il est plus difficile de trouver un hébergement en ville. Il vaut mieux s'orienter vers un plus petit village.

Après avoir mis du temps à sortir de la ville, grâce à une infirmière en fin de tournée qui leur a permis d'avancer en voiture, à des promeneurs qui leur ont indiqué la bonne direction à prendre, puis Mohamed et Kevin qui les ont déposé à Lamaids, Tom & Nicolas ont enfin pu commencé à chercher un endroit pour dormir.

Pas simple de trouver une maison prête à les accueillir dans un village de 200 habitants. Mais Anne-Marie et Roland sont de supers hôtes, et ont accepté, avec leur chien Gamin, gros ronfleur soit dit en passant, des les héberger pour la nuit.

Une journée intense, mais comblée de petits bonheurs.

Samedi

Rencontre au petit matin à Lamaids.

Après une bonne nuit bien reposante chez Anne-Marie et Roland, les vagabonds ont croisé une voisine qui n'avait pas accepté de les accueillir la veille, trop hésitante face à cette insolite demande. La confiance s'installant, elle leur a offert un café, et Tom & Nicolas lui ont lancé un défi : aller faire connaissance avec Anne-Marie et Roland qu'elle ne connait pas et qui habitent pourtant à quelques centaines de mètres. C'est ça aussi ce voyage : créer du lien social.

Lamaids - Gouzon

Après un trajet en stop, Tom et Nicolas sont désormais à Gouzon, dans la Creuse. Pause repas : c'est au Sully qu'ils ont été accueillis et se sont vus offerts un menu complet, local, avec un fondu creusois !

Tom, tu aimes les frites ? - Vagabonds de Bourgogne

Trop sympa au Sully ! - Vagabonds de Bourgogne

Ils ont ensuite fait connaissance avec leurs voisins de table du restaurant, ont échangé sur leur projet, les relations humaines, et les spécialités locales.

Gouzon - Moutiers d'Ahun

Après un trajet en stop, et leur premier passage pluvieux (qui s'est bien déroulé grâces à leurs superbes ponchos), et sur les conseils de précédentes rencontres, Tom et Nicolas se sont offert une halte touristique pour découvrir l'Abbaye de Moutiers d'Ahun et ses boiseries.

Visite de l'Abbaye de Moutiers d'Ahun - Vagabonds de Bourgogne

Une pause apaisante avant d'emprunter un sentier, raide, difficile, qui leur a mis un bon coup de fatigue.

Allez, on y va, mais ça monte ! - Vagabonds de Bourgogne

Rencontre avec d'autres voyageurs, direction Guéret

C'est en direction de Limoges qu'ils ont rencontré un couple de voyageurs, qui eux partaient pour un tour de l'Europe en train. L'occasion d'échanger à propos de leurs aventures touristiques insolites. Ils les ont ensuite déposé à Guéret.

La Creuse, étape difficile

A Guéret, nos vagabonds ont trouvé un autre véhicule pour les déposer plus loin dans un autre village.

La Creuse, c'est vide !

C'est le début de la galère. Trop loin pour aller jusqu'à Limoges, ils ont commencé à chercher un hébergement pour la nuit. Mais là, c'est un petit coup au moral. Après près de deux heures de recherche, trois villages, des dizaines de refus.... pas facile de garder le sourire ! Mais Tom & Nicolas ont eu la chance de croiser Farid sur la route. "Je vous dépose au prochain village, je vous laisse 10 minutes pour trouver, et sinon je vous dépose au suivant". Proposition sympathique qui redonne la pêche !

Au premier village, coup de chance ! A la première maison, c'est un oui ! Leur hôte leur a réservé une belle surprise : une maison annexe sur son terrain, rien que pour eux ! Et de quoi se prépare une bonne casserole de pâtes... Et avant de dormir, petite balade dans la rue pour décompresser, une douche, et au dodo !

Dimanche

Rencontre poignante à Limoges

Dès le début de journée, c'est une sacrée claque que se sont pris nos Vagabonds de Bourgogne.

Tout commence quand ils croisent un chanteur de la rue, qui les a autorisé à filmer pour immortaliser ce sympathique moment. A côté, Murielle, qui elle aussi les a marqué. Une double rencontre, d'une heure, qui les a chamboulé.

Ce chanteur, Pascal, sans-abris, est atteint d'un cancer des poumons. Il n'a qu'un poumon et chante pour le développer. De son côté, Murielle est seule, elle s'ennuie, loin de ses enfants. Un échange de souvenirs, de partage, qui a certainement fait du bien à chaque protagoniste de cette rencontre. Après cette parenthèse, Tom & Nicolas ont pris le temps de se poser sur un banc, pour évacuer toutes ces émotions.

Tom et Nicolas : futurs commerçants ?

Et pourquoi pas ! Ce n'est pas le brocanteur avec qui ils ont fait connaissance qui dira le contraire ! Autour d'un café, ils ont pu échanger avec ce vendeur, et l'ont aidé à faire vivre son stand. Succès, les clients ont été au rendez-vous !

Voyageurs... et brocanteurs ! - Vagabonds de Bourgogne

Un tour aux halles

Le boulanger leur offre une miche de pain, le charcutier un énorme sac de charcuteries (chorizo, jambon...) et une amie de ce dernier leur a apporté une pâtisserie locale "le gâteau du voyage"... ça leur va si bien !

Tiens, Espelette... un signe ? - Vagabonds de Bourgogne

Ils sont cools les commerçants de Limoges ! - Vagabonds de Bourgogne

Retour à la campagne

Tom & Nicolas voulant retrouver la verdure, ils croisent la route de Myriam, psychologue. Cette dernière les a pris en stop, pour les déposer à Oradour-sur-Glane, ville marquée par son histoire tragique. C'est avec leur conductrice qu'ils ont partagé leur repas offert avant par les commerçants limougeauds, sur une table de pique-nique.

Oradour-sur-Glane

Les radounauds qu'ils ont croisé leur ont conseillé de se diriger vers le maire du village, accueillant, qui se fera un plaisir de les accueillir. Bonne idée, il leur a ouvert la porte sans aucune hésitation.

Après avoir posé leurs affaires, c'est plus légers qu'ils ont commencé leur visite de la ville martyre d'Oradour-sur-Glane. C'est difficile d'expliquer ce qu'on ressenti Tom et Nicolas pendant cette visite. Mais c'est surtout en discutant au dîner avec le maire, Philippe Lacroix, qu'ils se sont rendus compte de ce que cela représentait, et qu'ils ont pu mettre des faits, des images, sur ce qu'ils avaient vécu un peu plus tôt. Mais la rencontre la plus marquante sera certainement celle que leur a proposé le maire d'Oradour-sur-Glane : aller rendre visite à Robert Hébras, le dernier témoin du massacre d'Oradour-sur-Glane. Le rendez-vous est pris, ils le rencontreront lundi matin.

Oradour-sur-Glane - Vagabonds de Bourgogne

Rencontre avec Philippe Lacroix, maire d'Oradour-sur-Glane - Vagabonds de Bourgogne

Ce lundi, Tom et Nicolas prendront la direction de Périgueux. Rendez-vous mardi pour avoir de leurs nouvelles