Les Vagabonds de Bourgogne - Episode 4

Lundi : d'Oradour-sur-Glane à La Bugue

Ecoutez le récit de leur journée, du Limousin au Périgord :

Tom et Nicolas, du Limousin au Périgord Copier

Rencontre avec Robert Hébras

Dimanche soir, Philippe Lacroix, le maire d'Oradour-sur-Glane a proposé à Tom & Nicolas de rencontrer Robert Hébras, le dernier rescapé du village martyr d'Oradour-sur-Glane en 1944. C'est ce lundi matin que nos vagabonds se sont rendus chez lui pour le rencontrer, échanger avec lui, et écouter avec attention le récit de son histoire. Une rencontre forte, marquante, qui marquera leur voyage et très certainement leurs vies.

Robert Hébras - Vagabonds de Bourgogne

Tom & Nicolas : nouvelles stars

Avant de repartir d'Oradour-sur-Glane, le maire leur avait réservé une surprise. Un journaliste de la presse locale était présent pour les interviewer et écrire un article à propos de leur périple.

Après avoir récupéré leurs affaires, le maire les a déposé à 15 kilomètres en direction de Périgueux.

Un bout de route avec Anne-choï

Anne-Choï est une chanteuse lyrique, apicultrice, infirmière, mais surtout, elle respire la joie de vivre ! Elle était aussi contente qu'eux de s'être arrêtée pour les déposer ensuite près d'une gare à Thiviers, où ils ont pu se mettre à l'abris pour terminer la charcuterie offerte la veille.

Trajet avec la pétillante Anne-Choï - Vagabonds de Bourgogne

Pause charcuterie à la gare ! - Vagabonds de Bourgogne

Direction Périgueux

Après avoir repris des forces, Tom & Nicolas ont de nouveau levé le pouce au bord de la route, et on fait la rencontre de Victor. Victor est chirurgien vétérinaire. Se rendant à Périgueux pour le travail, il les a déposé près de la Cathédrale.

Nos vagabonds en ont profité pour s'offrir une parenthèse touristique en centre-ville. Ils ont rencontré des touristes suisses, hébergés chez de la famille dans le coin, et ils auraient adoré invité les vagabonds, mais leur famille était un petit peu plus craintive. Même constat que les jours précédents : il est plus facile de trouver un hébergement à la campagne. En ville, les logements sont plus petits, et le rythme de vie différent.

En visite à Périgueux - Vagabonds de Bourgogne

Soirée au camping

C'est Mallaury qui s'est arrêtée pour le dernier trajet du jour. Mallaury est gestionnaire d'animations en campings. Le soir-même, elle organisait au camping de La Bugue un marché de produits locaux. Tom & Nicolas l'ont suivi.

Avec Mallaury, au camping de La Bugue

Sur place, ils ont eu un bon feeling avec un producteur. Le deal : ils l'aident à faire cuire l'agneau et les merguez, à gérer le stand et en échange, il les héberge.

Tom & Nicolas : les pros d'la merguez ! - Vagabonds de Bourgogne

C'est sur son exploitation au fin fond du Périgord noir que nos Vagabonds de Bourgogne passent la nuit, avec un animal de compagnie vraiment sympa : un cochon !

Pour avoir des nouvelles de Tom et Nicolas, soyez à l'écoute de France Bleu Auxerre tous les matins vers 9h50 dans l'émission "Tant qu'il y a de l'oxygène, il y a du plaisir !".