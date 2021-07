Les Vagabonds de Bourgogne - Episode 5

Tom & Nicolas se sont lancés un défi : se rendre à Espelette depuis l'Yonne sans argent, en faisant du stop, et en comptant uniquement sur la générosité des gens pour être hébergés et nourris. Résumé des mardi 13 et mercredi 14 juillet, du Périgord à Saintes.

Mardi 13 juillet :

C'est dans le Périgord noir que Tom & Nicolas se sont réveillés. Ayant pas mal d'avance sur le programme qu'ils avaient imaginé, ils se sont levés un petit peu plus tard que d'habitude, et ont pris la route à 11h.

Ils ont marché et ont fait du stop jusqu'à Bergerac, et ont rencontré sur leur chemin Andréa, une automobiliste mexicaine qui les a déposé sur place. C'est à Bergerac qu'ils ont cherché à manger pour leur déjeuner, et décidément, ils ont encore mangé light... Des wings de poulet et des frites offerts par des restaurateurs. Si on comptait le nombre de fois où ils ont mangé des frites depuis le début ?!

Ils en ont aussi profité pour faire du tourisme, et après un petit café offert par Maité, ils sont ensuite repartis et sans difficultés, ils ont rejoint la ville de Marmande en Lot-et-Garonne. Petite balade, visite de la Chapelle, puis Tom & Nicolas se sont rendus dans une plus petite commune pour trouver un hébergement. Ils ont eu un véritable coup de coeur pour le coin.

A Fourques-sur-Garonne, on leur conseille de rendre visite à Myriam qui tient l'épicerie locale. Bonne idée, Myriam les a accueilli dans sa cuisine avec des petits biscuits, le temps d'activer tout son réseau pour leur trouver un hébergement. C'est chez Loic qu'ils ont passé la soirée et la nuit, et en se couchant hier soir, ils avaient déjà un bon programme de prévu pour ce matin : des invitations pour petit-déjeuner et pauses café !

Mercredi 14 juillet

Avançant vite vers Espelette, leur destination finale, Tom & Nicolas se sont lancés un nouveau défi : faire un crochet par la dune du Pilat.

Mais avant d'y arriver, retour à Fourques-sur-Garonne où ils ont passé la nuit chez Loïc. Ils ont pu tisser des liens avec lui, après avoir refait le monde avec ce passionné de musique jusqu'à 3 heures du matin !

C'est donc à 9h que leur journée a démarré, avec un programme chargé : ils avaient rendez-vous pour prendre le petit-déjeuner avec Myriam, l'épicière du village qui a fait marcher tout son carnet d'adresses pour les accueillir dans la commune.

Et ils avaient aussi prévu d'aller prendre le café avec Mathieu et Clara, les voisins de Loïc, qu'ils avaient également croisé la veille.

Loïc travaille pour une base de location de bateaux au bord d'un canal, ce qui avait donné une nouvelle idée d'objectif à Tom & Nicolas : faire du bateau stop. Après être allés rencontrer le patron de la base de location, Tom & Nicolas ont pu aller naviguer sur le canal accompagnés de Loïc qui les a finalement laissé 7km plus loin en direction de leur nouvelle étape : la dune du Pilat.

Après avoir passé la journée avec leur hôte, nos vagabonds ont eu du mal à le quitter, et resterons quoi qu'il en soit en contact avec lui sur les réseaux sociaux.

C'est le pouce en l'air qu'ils ont continué leur route en direction de la Gironde : et c'est Routa, à bord de son van, qui s'est arrêtée ! Jackpot ! C'est parti pour 250 km, pour remonter jusqu'à Berneuil près de Saintes, où Tom & Nicolas resteront dans ce van pour passer la nuit, chez le grand-père de Routa.

Bilan de la journée : ils sont partis bien plus tard que d'habitude, mais ont parcouru bien plus de kilomètres ! Une journée rentable !

Belle rencontre avec Loïc et Myriam à Fourques-sur-Garonne - Vagabonds de Bourgogne

Sur le bateau avec Loïc - Vagabonds de Bourgogne

Tom tente le bateau-stop ! - Vagabonds de Bourgogne

Pour avoir des nouvelles de Tom et Nicolas, soyez à l'écoute de France Bleu Auxerre tous les matins vers 9h50 dans l'émission "Tant qu'il y a de l'oxygène, il y a du plaisir !".