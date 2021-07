Les Vagabonds de Bourgogne : la naissance du projet

Au cours de l'été 2020, l'idée d'un périple a germé dans les têtes de Tom et son parrain Nicolas. En regardant par hasard l'émission "Nus et culottés" sur France 2, cela est devenu évident. Ils vont réaliser le même type de voyages, à un détail près... Ils resteront habillés !

Mais c'est uniquement en faisant du stop, et en comptant sur la gentillesse et la générosité des gens pour être nourris et hébergés qu'ils parcourront plus de 800 kilomètres : du Mont-Saint-Sulpice dans l'Yonne à Espelette en Pays Basque.

Tom & Nicolas © Radio France

Qui est Tom ?

Tom est un jeune homme de 17 ans ayant soif d'aventures et de liberté. C'est un garçon positif et il attend de ce défi plein de rencontres et de joies partagées. Il est reconnaissant envers ses parents de lui avoir inculqué une éducation riche en valeurs. Il espère donc prouver que la générosité et l'entraide ont survécu à cette période de distanciation sociale et de confinement. Il admire son parrain, et il a hâte de relever ce défi épicé avec lui.

Qui est Nicolas ?

Nicolas a 38 ans, et travaille pour un traiteur icaunais. C'est quelqu'un de sérieux qui ne se prend pas au sérieux. C'est pourquoi, atteint de la sclérose en plaques et d'un cancer, il cherche à pimenter sa vie en se nourrissant de l'entraide humaine. Il s'estime chanceux de pouvoir réaliser cette aventure avec son filleul qu'il adore.

Tom & Nicolas © Radio France - Karine Decalf

Ecoutez Tom & Nicolas nous raconter leurs préparatifs pour le voyage :

Les Vagabonds de Bourgogne - Jour 1 Copier

Suivez-les sur Instagram

Avant leur départ, Tom et Nicolas ont été accueillis toute une journée au magasin Décathlon à Auxerre pour récolter des fonds pour financer le matériel nécessaire à leur voyage. Gros succès, les fonds supplémentaires seront reversés à une association

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Avant de partir, ils se sont entrainés à pouvoir vivre en autonomie... Même si ils comptent sur la générosité des gens qu'ils vont croiser !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour avoir des nouvelles de Tom et Nicolas, soyez à l'écoute de France Bleu Auxerre tous les matins vers 9h50 dans l'émission "Tant qu'il y a de l'oxygène, il y a du plaisir !".