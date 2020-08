Lourdes, une ville à part ... à voir absolument !

Vous voyez peut-être à tort Lourdes comme un endroit un peu trop sérieux, uniquement pour les religieux et peu accessible … et bien figurez-vous que vous passez à côté d’une ville impressionnante ! Un lieu à découvrir sans plus tarder ...

Le sanctuaire de Lourdes, plus qu’un lieu de culte

Il y a une place pour chaque visiteur au sanctuaire de Lourdes pour la simple et bonne raison que c’est un endroit de bienveillance. Et nous avons tous besoin de bienveillance. Que vous soyez catholique ou non, pratiquant ou non, que vous ayez l’impression d’être loin de tout ça, vous avez pourtant tout intérêt à mettre un pied ici. On reste scotché rien qu’à l’entrée du parc, et tout à coup, on se sent tout petit. La majestueuse basilique s’impose devant vous et surplombe le sanctuaire - puis la célèbre grotte des apparitions ne peut pas vous laisser insensible. On a tous une part en nous qui aime les histoires incroyables et chacun est libre de découvrir ce lieu incontournable à sa manière, selon ses aspirations personnelles. Une chose est sûre, vous ne resterez pas indifférent …

Olivier Ribadeau Dumas, recteur du sanctuaire de Lourdes Copier

Olivier Ribadeau Dumas, recteur du sanctuaire de Lourdes © Radio France - Anaïs Berthon

Une ville historique au-delà du côté religieux

Certes une escale au sanctuaire semble plus qu’indispensable pour connaître ce qui fait en grande partie la réputation de la ville. Mais il faut ouvrir son horizon, ouvrir ses yeux et tendre l’oreille pour découvrir un autre aspect de la ville de Lourdes. Riche en histoire et en anecdotes, elle mérite amplement qu’on s’y arrête au moins le temps d’une visite guidée et au mieux tout un séjour pour découvrir tous ses charmes.

Brigitte Bellocq, des Guides Culturels Pyrénéens Copier

Brigitte Bellocq, des Guides Culturels Pyrénéens © Radio France - Anaïs Berthon

Les conseils d’Anaïs

Où dormir ? Le camping d’Arrouach

Que faire ? Arpenter Lourdes à vélo avec Bike and Py, une visite de la ville avec les Guides Culturels Pyrénéens, une balade dans le sanctuaire (et découvrir l’incroyable équipe du lieu), grimper les 144 marches qui mènent au Chateau fort de Lourdes (ou prendre l’ascenseur).