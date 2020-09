Magic bus, l'auberge de jeunesse roulante

C'est moi qui conduit le bus. J'ai voyagé toute seule longtemps et j'ai trouvé un mix pour se déplacer autrement. Lisette Abadie, fondatrice et gérante de Magic Bus.

Machine à laver, frigo, douche équipée avec eau chaude, toilettes sèches nouvelle génération avec ventilation... Tout le confort dans cet autocar qui est auto-suffisant. L'eau est recyclable à l'infini mais chaque semaine elle est rejetée plus propre qu'au démarrage. C'est un immense camping-car amovible de 12 mètres de long et 30 m² à l'intérieur. Lisette Abadie accueille Alban Forlot pour France Bleu Occitanie à Gagnac-sur-Garonne (31) où se déroulent les dernières révisions avant le grand départ du Magic Bus ce dimanche 13 septembre 2020.

L'espace cuisine du MagicBus © Radio France - Alban Forlot

11 semaines de road-trip de Toulouse jusqu'à Toulouse.

C'est un tour de France qui s'amorce pour cette première tournée du MagicBus ; pourquoi pas l'Europe ensuite. Mais à 27 ans, Lisette vient de concrétiser un rêve avec l'appui de sa famille et ses amis. Après avoir passé son permis poids lourd, elle peut désormais sillonner les routes de France dans cette auberge de jeunesse itinérante. Actuellement, vous pouvez réserver votre place pour 6 jours à 560€ au lieu de 660. 8 personnes peuvent donc dormir dans ce van XXL. Après une étape complète entre Toulouse et Pau, le MagicBus s'arrête en Nouvelle Aquitaine. Du 27/09 au 3/10, une semaine entre Bordeaux et Nantes. Début Octobre, escale au sud de la Bretagne. Puis Quimper, Caen, Lille, Strasbourg, Dijon, Grenoble, Marseille. La boucle sera bouclée à Toulouse le 28 novembre après une 11ème semaine "spéciale" agriculture biologique. Réservez votre place dès maintenant et vous pouvez même privatiser le bus pour vous et 7 autres amis.

L'espace douche du Magic Bus © Radio France - Alban Forlot

Le concept magique de ce bus

Lisette Abadie est la star du jour sur France Bleu Occitanie à 9h10 dans "La vie en Bleu" car cette jeune femme originaire de Fenouillet, en Haute-Garonne, est une voyageuse-addict, pleine d'humour, qui sait vous accueillir ! De la Nouvelle Zélande jusqu'à Montréal elle est une amoureuse du dépaysement. Avec ce MagicBus, elle prône l'authenticité, la liberté, la spontanéité et mise tout sur les rencontres humaines. Lisette est architecte d'intérieur et a imaginé ce bus comme une auberge de jeunesse roulante qui ne pollue presque pas. Panneaux solaires et 4 grosses batteries dans les soutes assurent l'électricité. Les réservations dans ce MagicBus fonctionnant à la semaine, seuls les points de départ et d'arrivée sont programmés. Pour le reste, vous décidez ensemble où vous voulez aller. L'idée c'est de s'éloigner un peu des centres des villes contrairement aux "hostels" bien connus des voyageurs. Lisette espère croiser toutes les générations et tisser des liens avec les locaux. Et même si vous décidez d'aller sur tel ou tel spot, le secret sera bien gardé pour ne pas en faire des lieux touristiques. Nous souhaitons "bonne route" à Lisette et ses voyageurs dans cette aventure humaine devenue concrète : le Magic Bus !