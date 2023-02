Malgré les températures glaciales, les camping-caristes plébiscitent le Périgord

"On avait une stalactite de 40 cm à la tuyère du chauffage". Venu d'Angoulême en Charente avec son épouse Christine passer quelques jours en Périgord, Patrick a découvert ce vendredi 10 février les rigueurs de l'hiver sarladais. Voyager en camping-car à cette période de l'année, avec des températures qui descendent jusqu'à -7°, -8° peut présenter certains inconvénients. "L'hiver, quand ça gèle, les communes protègent les bornes des aires de stationnement pour éviter que leurs robinets ne gèlent, et on se retrouve sans eau" regrette le retraité. Mais ces désagréments ne sont qu'anecdotiques précise Christine. "On préfère se promener hors saison, l'automne et l'hiver, parce qu'il y a beaucoup moins de monde. On profite beaucoup plus des communes, des villes, des sites à visiter, c'est agréable". "Il n'y avait presque personne au Musée de la Préhistoire des Eyzies enchérit Patrick*, alors que nous sommes en pleines vacances scolaires"*.

Le Périgord ne manque pas de charme, même l'hiver

Un avis que partagent d'autres camping-caristes. Venus de la région nantaise, Gisèle et Hubert savourent les beautés de la Roque-Gageac, l'un des plus beaux villages de France, quasiment désert à cette période de l'année. "C'est vrai qu'il ne fait que 16° dans le camping-car, et qu'avec le chauffage, l'eau chaude et la cuisinière, nous passons actuellement une bouteille de gaz par semaine, alors qu'habituellement deux bouteilles nous suffisent pour l'année" explique Hubert. Mais cela vaut le coup, estime Gisèle son épouse. "C'est très sympa l'hiver car on peut stationner beaucoup plus facilement et les gens sont beaucoup plus ouverts à la discussion et à l'échange, explique-t-elle*. L'été, il y a beaucoup de monde, les gens sont repliés sur eux-mêmes et beaucoup moins ouverts, c'est pour cela que nous préférons l'hiver !" "On est au calme, regardez, il n'y a rien autour, c'est du camping calme, il n'y a personne autour",* se félicite-t-il.