Maman t'es où aujourd'hui ?

Pia est en Corse dans les environs de Porto Vecchio, une jolie ville du sud de l'île de beauté réputée pour sa citadelle et ses plages. Elle monte dans la montagne qui surplombe la ville. Impossible de visiter l'île sans prendre de la hauteur ! Les beaux panoramas offerts par l'altitude valent le détour et, surtout, c'est dans les montagnes que sont nées la plupart des légendes corses, dont celle de l'anneau enchanté...

Maman, raconte-moi... la Corse Copier

L'histoire de l'anneau enchanté racontée aux enfants

Une maison perdue dans la forêt

Qu'est-ce que tu aimes ramasser quand tu vas dans la forêt ? Des feuilles, des bâtons, des champignons ? Lisandra et ses six frères, eux, aiment ramasser des châtaignes. Il faut dire qu'ils sont très pauvres et que grâce à ces fruits offerts par la nature, ils peuvent manger suffisamment. Mais un jour, en plein hiver, impossible d'en trouver. Il n'y a plus de châtaigne dans la forêt. Le plus jeune des frères décide alors de partir tout seul à la recherche d'un moyen de gagner de l'argent.

Après plusieurs jours de marche, il découvre une maison isolée. Quel soulagement ! Le jeune homme a tellement marché qu'il est épuisé. Il a aussi très soif et très faim. Arrivé devant la porte, il frappe. Une belle dame lui ouvre et lui dit d'entrer. La porte à peine refermée, elle fait tomber un anneau d'or devant ses pieds. Il le ramasse et l'enfile à son doigt. Tout à coup, son corps se met à se recouvrir de poils et des cornes lui poussent sur la tête. La belle dame est en fait une vilaine fée qui vient de le transformer en bouc ! Le jeune homme, désespéré, se retrouve enfermé à la cave avec un tas d'herbes en guise de repas.

Le plus grand des frères, ne le voyant pas rentrer, s'inquiète et décide de partir à sa recherche. Après plusieurs jours de marche, il tombe à son tour sur la maison perdue au milieu de la forêt. Fatigué, affamé et assoiffé, il frappe à la porte. La belle dame lui ouvre avec un grand sourire et lui dit d'entrer. La porte à peine refermée, elle fait tomber un anneau devant ses pieds. Il le ramasse et l'enfile à son doigt. Tout à coup, son corps se met à se recouvrir de poils et des cornes lui poussent sur la tête. Le voilà, lui aussi, transformé en bouc ! La vilaine fée l'enferme à son tour dans la cave aux côtés de son frère.

Chacun leur tour, les quatre autres frères partent dans la forêt pour essayer de retrouver les disparus. Mais sans succès, tous finissent par arriver à la maison de la vilaine fée qui les transforme en bouc les uns après les autres...

La gentille Lisandra

Lisandra, la seule fille de la famille, se retrouve seule. A son tour, elle décide de partir à la recherche de ses frères. Sur son chemin, elle délivre un oiseau qui était coincé dans un buisson d'épines. Plus loin, elle rencontre une vieille dame fatiguée à qui elle propose à manger. Touchée par sa générosité, la grand-mère se transforme en fée et lui dit où elle peut trouver ses frères.

La jeune fille se met alors à marcher longtemps pour trouver la maison. Comme à son habitude, la belle dame ouvre la porte et fait tomber l'anneau d'or. Lisandra se penche pour le ramasser quand, soudain, l'oiseau qu'elle avait aidé plus tôt entre par la fenêtre pour l'attraper avant elle. Il le prend dans son bec et vole vers son oreille pour lui chuchoter : "surtout n'accepte rien de la fée". Lisandra obéit et dit "non" à chaque proposition de la belle dame.

A la nuit tombée, alors que la vilaine fée s'est endormie, l'oiseau revient voir Lisandra. Sur ses conseils, elle assomme la propriétaire de la maison et lui prend sa baguette magique pour aller délivrer ses frères.

De retour au village, les sept enfants vivent riches et heureux grâce au pouvoir de la baguette. Mais un jour, le sort s'acharne à nouveau contre la famille. Lisandra se la fait voler par un vagabond dans la forêt. Elle devient très triste, si triste qu'elle en meurt. Ne supportant plus la situation, ses frères partent à la recherche du voleur mais, à ce jour, ils ne sont jamais revenus.

