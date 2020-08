Maman, raconte-moi... le château de Breteuil

Maman t'es où aujourd'hui ?

Pia est au Château de Breteuil en Île-de-France. Surnommé le château de Charles Perrault, il est habité par des personnages de cire issus des contes de l'auteur. Cendrillon, le Chat Botté et le Petit Chaperon Rouge se cachent au détour de ses pièces et de ses jardins. Le château abrite aussi des objets précieux dans le Cabinet des Trésors. Parmi eux, la réplique du collier de la reine. Un bijou qui s'est retrouvé au cœur d'une incroyable histoire.

L'affaire du collier de la reine racontée aux enfants

Prêt à tout pour se rapprocher de la Reine

Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te fâcher avec un ami au point d'en être très triste et de vouloir tout faire pour le récupérer ? C'est ce qui est arrivé au Cardinal de Rohan. Depuis quelques temps, la Reine Marie-Antoinette ne lui adresse plus la parole et il est très malheureux. Il en parle à la Comtesse Jeanne de la Motte qui est amie avec la Reine. Elle lui promet qu'elle va tout faire pour arranger la situation. Le Cardinal est soulagé et attend avec impatience de ses nouvelles.

Quelques jours plus tard, la Comtesse annonce au Cardinal que la Reine lui fera un petit signe discret à la prochaine fête pour lui montrer qu'elle a envie d'arranger les choses. Heureux d'apercevoir ce signe, sa joie n'a plus de limite quand il reçoit des lettres écrites de la main de Marie-Antoinette où elle lui explique les causes de son comportement pendant tout ce temps. La surprise du Cardinal est encore plus grande quand la Reine lui donne rendez-vous, une nuit, dans les jardins du Château de Versailles. Habillée d'une robe de mousseline, le visage caché par un grand chapeau, elle le retrouve dans un bosquet et lui chuchote ces mots : "vous pouvez espérer que le passé sera oublié". Alors qu'elle s'enfuit rapidement, le Cardinal rentre chez lui, le cœur léger.

Pour l'aider à renforcer leur amitié, la Comtesse de la Motte lui confie un secret : la Reine a besoin d'argent pour s'offrir un collier de diamants. C'est celui que Louis XV avait commandé pour la Comtesse de Barry. Gravement malade, l'ancien roi est mort avant qu'il soit terminé et ne l'a jamais acheté. Les joailliers de la Cour, qui ont mis tout leur argent dans sa fabrication, sont bien embêtés car personne n'en veut. Bien qu'il soit magnifique, il est très cher et représente, à lui seul, le prix de trois châteaux !

Un très cher collier

Le Cardinal accepte de payer le collier à crédit et c'est la Comtesse qui se charge de le remettre à la Reine. Mais les joailliers de la Cour ne recevant pas leur argent vont voir Marie-Antoinette en personne pour le réclamer. A leur grande surprise, elle ne semble pas être au courant, et pire encore, elle n'a jamais reçu le collier et n'a jamais eu envie de se l'offrir ! La vérité éclate au grand jour : le Cardinal et la Reine ont été victimes de la ruse de la Comtesse.

Humilié, le Cardinal découvre que ce n'est pas Marie-Antoinette qui lui a envoyé ses lettres, que ce n'est pas elle qu'il a retrouvée dans le jardin et que ce n'est pas elle qui lui a demandé d'acheter le collier. La Comtesse Jeanne de la Motte a tout manigancé. Ce qu'elle voulait, avant tout, c'était avoir de l'argent. Et de l'argent, elle en a eu en pagaille : c'est elle qui a gardé le précieux collier pour le démonter et revendre ses diamants.

La Comtesse se retrouve en prison et le Cardinal n'est pas condamné pour sa naïveté. Tout est bien, qui finit bien... ou presque. La Reine qui n'avait rien demandé est moquée dans tout le royaume et perd un peu plus la confiance de son peuple.

