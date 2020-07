Mimizan, la destination familiale et détente

Amoureux de la nature, cette destination est pour vous ! Ouvrez grands vos yeux et votre coeur.

Des vacances sportives …

Il suffit de faire seulement quelques pas pour se retrouver au calme, en face à face avec la nature et dans un calme paisible. Et c’est la particularité de Mimizan d’être une station balnéaire très branchée nature et détente, avec des activités sportives douces comme le yoga, la pirogue hawaïenne et le paddle, ou un peu moins douces comme le surf et le wave ski ! On peut aussi y faire des chasses au trésor en famille tous les vendredis de l'été ... Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’il y en a pour tous les goûts.

… et responsables !

Big Up Cyclean propose des balades en fat bike, ces vélos électriques aux grosses roues qui permettent de faire de longs trajets et de rouler partout même dans le sable. Mais pas question de se la couler douce : avec Big Up Cyclean, on se promène de manière efficace puisque le but est de récolter les déchets dont est victime la nature. En simple, on joint l’utile à l’agréable et on se sensibilise de façon ludique à la protection de notre environnement.

Christophe Drugeault, co-fondateur de l’association :

Christophe Drugeault - Big Up Cyclean Copier