Moliets-et-Maa, pour des jolies vacances sous le signe de la détente

Fusion de Moliets et de Maa, comme son nom l'indique depuis le XVIIIème siècle, Moliets-et-Maa est un chouette endroit pour passer des vacances en famille au bord de l'océan.

Les vacances les pieds dans l'eau

Moliets a ce petit truc en plus de ses copines de la côte sud c'est qu'elle est à taille humaine. Très familiale et conviviale, la proximité avec tous les essentiels pour les vacanciers estivaux la rendent pratique et agréable. Sur le chemin qui mène à la plage, on passe devant les restaurants, les écoles de surf et les petites boutiques, et on a vraiment ce sentiment de pouvoir se laisser porter, flaner et profiter …

Surfeur, golfeur, coureur, cyclistes et skaters peuvent vaquer à leur passion ; ceux qui optent pour une petite séance de bronzette ont tous les loisirs de s'étaler sur la grande plage et les plus curieux peuvent faire un tour à la Réserve Naturelle du Courant d'Huchet.

La plage des chênes-liège, the place to be !

Il faut se rendre à la plage des chênes-lièges de Moliets pour avoir un aperçu de toute la beauté qu’offre cette station balnéaire. Mais cet endroit se mérite : on y va à pied ou à vélo et surtout, on respecte ce que l’on voit. Jacques Maia, technicien forestier à l’ONF nous parle avec passion du territoire qu’il préserve toute l’année dans sa fonction ...

Jacques Maia - Technicien forestier à l’ONF Copier

Jacques Maia - Technicien forestier à l’ONF © Radio France - Anaïs Berthon

Les conseils d'Anaïs

Où manger ? L’açai Bowl by Violette (parce-que c’est trop bon !)

Où dormir ?Camping le Saint Martin (à 250m de la plage !!!)

Que faire ? Une journée au Golf de Moliets ; une balade au Courant d’Huchet ; une visite de la chapelle.