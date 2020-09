MOLITG LES BAINS - Le Château de Riell, un hôtel 5 étoiles au coeur du Conflent !

C'est une des plus belles adresses des P.O. A Molitg les bains, le château de Riell affiche fièrement ses 5 étoiles. Ce lieu d'exception fait parti des plus beaux hôtels et restaurants de France. Visite guidée avec le Maître de maison, écoutez !

Il a été construit en 1895 au coeur de notre montagne catalane dans la station thermale de Molitg les Bains. Depuis, le Château de Reill est devenu un des lieux les plus prestigieux de France avec les plus belles références en matière de tourisme : hôtel 5 étoiles, restaurant gastronomique classé au guide Michelin et au Gault et Millau, une référence Relais et châteaux. Un lieu d'exception, écoutez !