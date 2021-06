Mon été 100% local : Aventure Chlorophylle à Arudy en Vallée d'Ossau

Votre été 100% local avec toute l'équipe d'Aventure Chlorophylle pour pratiquer ou découvrir le Canyoning, le Rafting, la Via Ferrata, la Spéléologie, la Via Cordata ou l'Escalade.

C'est quoi Aventure Chlorophylle ?

Aventure Chlorophylle est un regroupement de moniteurs diplômés d’état indépendants composé de 9 membres. Chacun dispose de son propre matériel, assume et encadre son activité. C'est aussi un bureau de réservation commun, qui permet de centraliser les appels afin de proposer les meilleurs services et qui ne fait pas de profit.

En se regroupant, les moniteurs financent ainsi tout l’administratif : renseignements, réservations, paiement, facturation. Mais c'est surtout cela qui permet de proposer un panel d’activités aussi large et un terrain de découvertes, unique dans les Pyrénées. Et grâce à cette centrale de réservation, les tarifs sont les mêmes pour tous, selon l'activité choisie.

Les principaux sites d’activités :

Canyoning, Via Ferrata, Via Cordata, Alpinisme, VTT : Laruns / Gourette

Rafting : Lestelle-Bétharram, Laruns, Oloron Sainte Marie

Spéléologie : Louvie-Juzon, Rébénacq, Laruns, Bruges, Saint Pé de Bigorre

Escalade : Arudy

Comme vous pouvez le lire, le terrain de jeu est vaste. Il se situe en Béarn, dans les Pyrénées Atlantiques, et plus spécialement dans la Vallée d’Ossau. Le nombre et la diversité des sites de pratique de cette Vallée d’Ossau en font un territoire privilégié pour les sports de nature, de l’initiation au niveau expert.

Contacts :