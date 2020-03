Normands autour du monde : les inscriptions sont ouvertes

Normandie Attractivité invite tous les jeunes normands, âgés de 18 à 35 ans à participer au concours « Normands autour du monde #3 ».

Les candidats retenus partiront pendant trois semaines en septembre 2020 sur un des cinq continents. Ils rencontreront les Normands expatriés et échangeront avec eux sur leurs expériences, leurs vies à l'étranger. Trois semaines d'aventures, de partages et de découvertes ! Normandie Attractivité se charge de toute l'organisation : transports, frais d'hébergements, repas...

Participer au concours "Normands autour du monde"

Si tu es normand (résidence principale en Normandie), que tu as entre 18 et 35 ans et que tu es libre du 9 au 30 septembre 2020, dépose ta candidature en ligne sur la page dédiée. Attention, il est indispensable de communiquer ta candidature également sous format vidéo (lien Youtube ou autre plateforme en ligne) ! Prends ton smartphone, ta Go Pro ou ton Minitel et montre toute ta motivation !

Tu as jusqu'au 19 avril pour t'inscrire !

Après une pré-sélection, le jury (journalistes, forces vives, institutions) rencontrera les candidats retenus lors du week-end des 25 et 26 avril. Les noms des cinq lauréats seront dévoilés à l’issue de ce week-end.

Les ambassadeurs normands

Aujourd'hui, ils sont plus de 5000 en Normandie, en France et dans le monde. Leur point commun : ils défendent les couleurs de la région à travers le monde. Vous aussi, vous pouvez devenir un ambassadeur. C'est simple et gratuit sur le site de Normandie Attractivité.

Bon à savoir

Normands autour du Monde et le Coronavirus

La 3e saison de Normands autour du Monde partira à la rencontre des Normands expatriés tout autour du globe en septembre 2020. A ce jour, aucune directive actuellement mise en place par les autorités publiques ne vient compromettre l’organisation du concours. Tout au long de l’organisation du concours, Normandie Attractivité suivra de très près la situation sanitaire mondiale et se conformera à toutes les recommandations du gouvernement et des différentes autorités sanitaires des pays susceptibles d’accueillir l’un des cinq voyageurs. Si la situation devait l’exiger, Normandie Attractivité adaptera le parcours de l’un ou l’autre des participants. Jusqu’au jour du départ, l’agence pourra également, si nécessaire, annuler une ou plusieurs étapes du parcours.

En savoir plus :

sur Normandie Attractivité

sur Normands autour du monde

En 2019, Mathilde à Shangaï pour Normands autour du monde - Normandie Attractivité