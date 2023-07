Objectif Auvergne : Balade au milieu des animaux dans un cadre d’exception au Parc Animalier d'Auvergne

Les guépards du Sahara, la sous-espèce de guépard la plus menacée au monde, nouveauté 2023 au Parc Animalier d'Auvergne

Parmi elles, les pandas roux, les lions d'Afrique, les makis cattas ou encore les panthères de l'Amour. Une véritable bulle de nature sauvage où se mêlent découverte des animaux et sensibilisation à la biodiversité.

Nouveauté 2023 : découvrez les guépards du Sahara, la sous-espèce de guépard la plus menacée au monde, les hippopotames pygmées, les cerfs sikas du Vietnam et le takin doré.

Renseignements complémentaires sur le site du Parc Animalier d'Auvergne .