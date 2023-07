Objectif Auvergne : Royatonic, lieu de ressourcement et de bien-être

Royatonic, lieu de ressourcement et de bien-être vous accueille tous les jours de l’été. Venez profiter d’un moment de détente dans ses bains d’eau thermale, saunas, hammams, bain parfumé et découvrir les bienfaits du massage par l’eau. Les vendredis jusqu’à la nuit tombée, l’ambiance est encore plus zen dans le lit à bulles du bassin extérieur. Et pour garder la forme, pourquoi ne pas profiter d’une séance d’aquagym au soleil, le matin, pour débuter une belle journée d’été.

ⓘ Publicité

loading

Renseignements complémentaires sur le site de Royatonic .