On a testé pour vous le camping 50's de St Médard la Rochette!

Vivi et J.F alias Virginie et Jean-François gérants du camping à bord d'une caravane américaine

, idéalement situé à une dizaine de kms d’Aubusson - Capitale Mondiale de la Tapisserie - en "Creuse", Limousin, Nouvelle Aquitaine.

A une dizaine de kilomètres d'Aubusson à St Médard la Rochette, Virginie et Jean-François vous propose des vacances insolites au camping *** de La Perle.

Un hébergement à bord d'authentiques trailer la mythique caravane américaine des années 50 ou d'un school bus américain, l'authentique bus des écoliers et lycéens américains, comme à l'époque du célèbre film American Grafitti!

Un camping familial, convivial et ombragé qui propose aussi des emplacements pour votre caravane, camping-car ou tente. Sans oublier la possibilité de louer un chalet panoramique ou une tente safari!

