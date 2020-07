Orthez, coeur historique du Béarn

Les fans d’Histoire ne peuvent que se régaler lors d’une visite à Orthez, lieu très marqué par son passé.

"Touche si tu l'oses !" ...

… « Toquay si gauses » en béarnais. C'est la devise de la ville d'Orthez, cité marquée par l'Histoire de France. On ne peut pas passer à Orthez sans entendre parler de Gaston Fébus ou Jeanne d'Albret, du château Moncade et du Pont Vieux … Et c'est ce qui ressort encore quand on se balade dans cette ville : l’influence de son histoire.

Maison Moutet, entreprise familiale othézienne

Difficile de parler d'Orthez sans parler aussi des tissages Moutet, cette entreprise familiale qui a fêté ses 100 ans en 2019 et qui est menée désormais par la 5ème génération, Benjamin Moutet. Un savoir-faire qui perdure et se transfère mais qui a su également s’adapter au marché sans perdre ses valeurs.

Benjamin Moutet :