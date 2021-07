C'est l'été au Parc Aquasports - Stade d'eaux vives Pau-Pyrénées, et c'est frais !

Kayak, rafting, nage en eaux vives, canoë, hydrospeed, bouée, stand-up paddle, airboat, de l'initiation à l'excellence, le parcours plein air, du Parc Aquasports - Stade d'eaux vives Pau-Pyrénées, s’adapte à tous les âges, à tous les niveaux et vous fait découvrir le plaisir des activités en eaux vives. C'est toute l’année, mais l'été c'est encore plus fort ! C'est 100% Oxygène, 100% Sensations : 200% Plaisir !

Le site :

Aussi rare qu'exceptionnel, ce complexe international basé à Pau, accueille l’élite française du kayak, mais il est aussi conçu pour accueillir toute la famille, quel que soit son niveau. On flâne, on s’oxygène, et on découvre la joie de pratiquer des sports en eaux vives, puisque c'est la vocation d'Aquasports de les rendre accessibles à tous, sur la rivière artificielle qui accueille novices et athlètes internationaux tout au long de l’année. Le tout idéalement situé à proximité du centre-ville palois, sur les rives du Gave.

Le Stade :

Un plan d’eau de 5 000 m2

Un parcours de compétition et un bassin d’arrivée

Un bassin d’initiation

Une salle de réunion de 2 à 50 personnes

Un restaurant avec vue panoramique

Un parcours d’eaux vives au débit réglable selon les niveaux

Les plus de l'été :

Les Stages Muti-Activités

Les Descentes en Bouées

Contact :