Parc'Ours à Borce, Le parcours animal, végétal et local de la Vallée d'Aspe

Car c'est à Jojo que l'on doit cette merveilleuse aventure ! Et Jojo, c'est un ourson pyrénéen, recueilli par les enfants de la PEP (Pupilles de l'Enseignement Public) de Borce en 1971. Du coup la municipalité de l'époque, crée un espace baptisé « Le Clos aux ours » dans le village de la Vallée d'Aspe. 20 ans plus tard, à la mort de Jojo, deux autres ours arrivent à Borce, et avec la naissance d'un nouvel ourson, le public de plus en plus nombreux, nécessite de nouveaux aménagements. Le Parc Animalier et refuge de Borce voit le jour en 2004, et devient Parc'Ours, en janvier 2010. Pas moins de 20 000 visiteurs le découvrent chaque année.

Parc'Ours :

Dès 2004, il est décidé qu'avec les ours, le parc abritera diverses espèces de la faune pyrénéenne. Aujourd'hui il s'étend sur 10 hectares dont 7 de nature sauvage et abrite une trentaine d'espèces, qui représentent près de 150 animaux. On y retrouve des ours, Biches, marmottes, isards, daims, bouquetins, rapaces, furets, cochons, chevaux, ânes, lapins, insectes. Et tout cela au milieu d'une flore locale faite d'arbres, fleurs et champignons. Comptez au minimum deux heures de balade.

La visite :

Le refuge animalier se visite au travers d'un parcours pédagogique et ludique, propose des ateliers afin de découvrir par exemple, les secrets de l’Ours brun des Pyrénées lors de son nourrissage. Ou encore, de rentrer dans l’enclos des isards pour être au plus près d’un animal sauvage emblématique des Pyrénées. Après quoi, vous pourrez partir à la chasse aux indices de présence des animaux cachés de la forêt, et vivre un contact privilégié avec ceux de la mini-ferme. La visite est jalonnée de panneaux pédagogiques, de parcours ludiques, d'une boutique éthique, d'aires de jeux et de pique nique. Sans oublier que la démarche de l'Association Parc'Ours, est la sensibilisation des visiteurs.

Contact :

Adresse : Route de Madiran, 64350 Crouseilles

Téléphone : +(33) 6 01 73 46 09

Mail : contact@parc-ours.fr

Une marmotte du Parc'Ours de Borce en Vallée d'Aspe - Anne-Françoise Dagorn/Parc'Ours

Mon été 100% local :

