Pénuries de carburants : les hôteliers catalans face à de nombreuses annulations pour les vacances

Dans les Pyrénées-Orientales, les hôteliers font face à de plus en plus d'annulations.

Les pénuries d'essence vont-elles gâcher les vacances de Toussaint des professionnels du tourisme ? C'est en tout cas la crainte de plusieurs hôteliers de Canet Plage. Ces derniers jours, les annulations se succèdent, comme l'observe Stanislas de Narkevitch, co-gérant de l'hôtel Best Western : "On reçoit de plus en plus d'appels de clients qui décommandent par peur de manquer d'essence."

Et quelques centaines de mètres plus loin, l'hôtel Le Galion dresse le même constat amer : "Le planning des prochaines semaines est très calme, il est à 70% plus vide que l'an dernier à la même période" se désole la patronne de l'établissement "quelques jours avant les vacances de Toussaint, ça n'est pas du tout normal".

"La pénurie de carburants est dramatique pour les hôteliers"

En ce moment, ils ont quelques chambres occupées, mais presque toutes le sont par des professionnels. "La clientèle loisirs manque terriblement, on constate vraiment que la pénurie d'essence est dramatique pour notre secteur d'activité." Car même si les tarifs des chambres sont réduits de moitié aux dates des vacances de la Toussaint, elles sont quand même importantes pour les hôteliers, parce que toutes les zones les ont en même temps et "parce que c'est la dernière ligne droite avant l'hiver, qui est une période plus calme."

Face au peu de touristes les gérants de l'hôtel Le Galion ont même pensé à fermer dès maintenant, à cause de la charge salariale qui risque d'être trop importante par rapport au niveau d'activité qui s'annonce. S'ils font le pari de rester ouvert, c'est parce qu'ils comptent sur les réservations de dernière minute.