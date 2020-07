Peyrehorade et son délicieux marché historique

Idéalement située entre le Pays Basque, les plages landaises et les montagnes du Béarn, Peyrehorade est une petite ville pleine de charme et d'histoires ...

Des vacances nature à Peyrehorade

Une journée à Peyrehorade peut se commencer par une sortie de pêche dans l’un des beaux spots de la ville, pour le plaisir de se sentir comme un explorateur et de profiter du lever du jour pour guetter les poissons. Puis il est un peu difficile de passer devant le Château d’Orthe à l’entrée sud de la ville sans s’y arrêter quelques minutes pour observer cette édifice. Et quand on découvre un nouvel endroit, c’est encore plus agréable de rencontrer une figure locale pour nous donner les anecdotes croustillantes de la ville : ça c’est le rôle de Maïté Labeyriotte ! Et enfin, Peyrehorade est aussi bien appréciée pour son marché historique …

Le marché, une tradition depuis 1358

Des producteurs locaux investissent chaque mercredi la place du marché afin d’offrir le meilleur aux locaux et autres gourmets des alentours. Le marché de Peyrehorade c’est près de 5000 personnes chaque mercredi en quête des douceurs du pays. Bernadette, dirigeante du “Bon coin aux pieds de cochon” a le privilège d’avoir son restaurant juste devant ce marché. Il ne lui reste qu’à sélectionner les meilleurs produits selon elle pour proposer une carte locale et savoureuse.

Olivier Etchepare, adjoint au maire / Bernadette Do Rego, gérante de "Au bon coin aux pieds de cochon" Copier