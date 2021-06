Voilà 56 ans, que la Pisciculture des Sources à Laruns, accueille des pêcheurs en herbe et autres amateurs de truites ou saumons. Située dans les Pyrénées Atlantiques, au cœur de la Vallée d'Ossau, à l'entrée du village de Laruns, on y vient généralement en famille, pour découvrir ou mieux appréhender le monde de la pêche en rivière.

Le site :

Ecrin de nature posé face aux Pyrénées, la pisciculture offre un espace de pêche unique, avec le Lac des Sources, qui alimente aussi les bassins d'élevages. Outre les parties de pêche, vous aurez tout le temps d'y pique-niquer et d'admirer paysage et bancs de poissons.

L'eau du Lac de la Pisciculture des Sources à Laruns - Crédit : Pisciculture de Laruns

La pêche :

C'est un moment de découvertes. Celui de la nature et des espèces et celui que procure la joie de pêcher son poisson. Saumon de Fontaine, Truite Fario, Truite Arc en Ciel, vont vous donner du fil à retordre mais le résultat n'en sera que plus beau. D'autant qu'avec la pêche traditionnelle, vous pouvez profiter d'Ateliers et initiations pour la pêche à la Mouche et au Toc. C'est là que tout commence : montage d'une ligne, lancer de base, faux-lancer, repérage du poisson, poser précis et délicat, dérive, maniement du moulinet et enfin, un bon ferrage. Et si vous n'y arrivez pas, vous pourrez toujours acheter vos truites ou saumons à la pisciculture. Notez que le matériel est fourni.

La route :

Pour rejoindre la Pisciculture des Source à Laruns, depuis Pau, prendre la D 934, direction Gan, puis Arudy et Louvie-Juzon en direction de Laruns (Col du Pourtalet Espagne). 2 km avant Laruns sur la gauche, un panneau jaune et bleu de banc de poissons indique le site, qui se trouve à 35 km de Pau. Distance Pau / Laruns 35 Km.

Mon été 100% local :

A écouter tous les matins partir de 8H40 sur France Bleu Béarn Bigorre.