PLEIN LA VUE - Le Marché de Noël de Sarlat avec France Bleu Périgord

Le marché de Noël de Sarlat, classé dans le top 5 des plus beaux marchés de France vous transporte au Mexique jusqu’au 31 décembre 2021.

Direction le Mexique pour le marché de Noël de Sarlat © Radio France - Nathalie Coursac

Lorsque le temps des fêtes revient, Sarlat, village du Périgord noir se pare de ses plus beaux atours. Depuis son premier marché de Noël il y a 15 ans, décorations et animations originales se déclinent selon un fil rouge : le grand Nord canadien, l’Autriche, la Russie, la Chine, la Scandinavie, l’Angleterre, l’Espagne et plus récemment le pays du Père-Noël.

Les allées prennent des couleurs chaleureuses © Radio France - Nathalie Coursac

En 2020, les organisateurs avaient choisi le Mexique mais la situation sanitaire les avaient contraints d’annuler l’édition. Mais le voilà de retour cette année pour la joie des petits et des grands. Jusqu’au 31 décembre 2021, c’est dans une ambiance authentique, chaleureuse et festive que vous découvrez 70 chalets en bois en déambulant sur la place de la Grande Rigaudie et du 14 juillet où se mêlent produits artisanaux, gourmandises, idées cadeaux et de nombreuses animations pour partager des moments privilégiés en famille et entre amis. Et vous pourrez aussi vous défouler et vous amuser sur la patinoire. N'oubliez pas vos gants.

Il y a même des mariachis ! © Radio France - Nathalie Coursac

