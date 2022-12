PODCAST - De Montpellier au Laos, voyage en Asie du sud-est. Episode 1 : Vientiane, capitale tranquille

Pour ces fêtes de fin d’année France Bleu Hérault et Guillaume Roulland vous proposent un voyage sonore au Laos, le pays le plus méconnu du sud-est asiatique. Ce premier épisode est consacré à la découverte de Vientiane, sa capitale, et permet aussi un premier aperçu de la culture laotienne

Des statues de bouddha dans un des temples de l'avenue Setthathilath à Vientiane © Radio France - Guillaume Roulland « Pourquoi le Laos ? » ⓘ Publicité Un peu avant de partir, et surtout depuis que je suis revenu en France, beaucoup de gens me posent cette question. Alors je leur réponds « et pourquoi pas ! » J’ai effectué ce voyage à la fin du mois d’octobre 2022, le Guide du Routard dans une main, et un magnétophone dans l’autre. On ne se refait pas ! Journaliste un jour, journaliste toujours... Mais qu’on ne se méprenne pas. Ce podcast, dont j'ignorais à ce moment là l'usage ainsi que la destination finale, et que France Bleu Hérault m'a proposé de mettre à votre disposition, ne répond pas aux traditionnelles exigences journalistiques. En tout cas, il n’en respecte pas les codes habituels. C’est surtout une invitation au voyage et à la découverte. Vous y découvrirez peu à peu et à travers ses 9 épisodes de nombreux aspects de ce pays extraordinaire. Comme moi. Je suis arrivé là-bas l’esprit totalement vierge, vierge de tout cliché ou recherche encyclopédique. Cela expliquera sans doute parfois quelques imprécisions ou maladresses dans mes explications ou commentaires. On va simplement voyager ensemble, à la découverte d'un pays totalement méconnu. A la découverte d'une population souvent pauvre, mais accueillante, souriante et profondément attachante. Et on commence dans ce premier épisode par la capitale, Vientiane. Une capitale si tranquille. Bon voyage ! Guillaume Roulland loading Pour découvrir les images du tournage de ce podcast : https://youtu.be/OZOnH-uY_-U La cérémonie du Thod Kathin (remise des robes aux moines) dans un temple de Vientiane qu'on entend dans ce 1er épisode © Radio France - Guillaume Roulland Même à Vientiane, la capitale du Laos, la nature est partout © Radio France - Guillaume Roulland Après avoir été longtemps une monarchie, le Laos est depuis 1975 une République démocratique populaire, dirigée par un pouvoir communiste © Radio France - Guillaume Roulland Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !