PODCAST - De Montpellier au Laos, voyage en Asie du sud-est. Episode 2 : Des hommes et des moines

Pour ces fêtes de fin d’année France Bleu Hérault et Guillaume Roulland vous proposent un voyage sonore au Laos, le pays le plus méconnu du sud-est asiatique. Dans ce deuxième épisode, direction Luang Prabang, la 2ème ville du pays, et la plus religieuse aussi

Un moine médite sur les bords du Mekong à Luang Prabang © Radio France - Guillaume Roulland Je n'avais jamais entendu parler de la ville de Luang Prabang avant d'y arriver au bout seulement de trois jours de présence au Laos. Et quel choc ! Quel coup de foudre ! Luang Prabang est classée au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1995. On y découvre avant tout la religion bouddhiste, omniprésente là-bas. Les temples se succèdent le long des rues. De nombreux moines y vivent et y prient plusieurs fois par jour. Ils acceptent notre présence, au sein de leurs monastères, ouverts sur la cité. Ils la tolèrent aussi à la cérémonie du matin, l'aumône aux moines, un moment rare, en pleine rue, que vous allez vivre dans ce second épisode, comme si vous y étiez. Malheureusement, il est trop souvent perturbé par la présence de touristes irrespectueux. Pour un ridicule selfie ou une simple photo sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre eux oublient qu'on ne doit pas approcher un moine de trop près, le toucher, ni même lui parler, sauf si il vous y invite. loading Pour découvrir les images du tournage de ce podcast : https://youtu.be/OZOnH-uY_-U Le Mekong, et son affluent, la Nam Khan (photo) serpentent au milieu de Luang Prabang © Radio France - Guillaume Roulland Au sommet du Mont Phousi, qui domine toute la ville de Luang Prabang © Radio France - Guillaume Roulland L'aumône aux moines, chaque matin, juste après le lever du soleil © Radio France - Guillaume Roulland Un jeune moine étudie dans un temple © Radio France - Guillaume Roulland Des moines assistent à une cérémonie de crémation © Radio France - Guillaume Roulland De jeunes moines novices. Au Laos, les monastères bouddhistes permettent à de nombreux garçons d'accéder à l'éducation © Radio France - Guillaume Roulland Une statue de Bouddha, dans un des nombreux temples de Luang Prabang © Radio France - Guillaume Roulland