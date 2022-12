PODCAST - De Montpellier au Laos,voyage en Asie du sud-est. Episode 4 : Un train qui va plus vite que le temps

Pour ces fêtes de fin d’année France Bleu Hérault et Guillaume Roulland vous proposent un voyage sonore au Laos, le pays le plus méconnu du sud-est asiatique. Dans ce 4ème épisode, vous allez à bord de son train, que les laotiens ont découvert il y a tout juste un an seulement