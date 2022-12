PODCAST - De Montpellier au Laos, voyage en Asie du sud-est. Episode 5 : Le Mekong, un long fleuve tranquille

Pour ces fêtes de fin d’année France Bleu Hérault et Guillaume Roulland vous proposent un voyage sonore au Laos, le pays le plus méconnu du sud-est asiatique. Dans ce 5ème on va naviguer toute une journée sur le Mekong, le 4ème plus grand fleuve d’Asie

Le Mekong est le 4ème plus grand fleuve d'Asie et 10ème plus grand fleuve du monde © Radio France - Guillaume Roulland Il serpente à travers tout l'Asie du sud-est. Sa couleur sombre mais totalement naturelle ne donne pas très envie de s'y baigner. Le Mekong, classé parmi les 10 plus grands fleuves du monde, est la ressource essentielle du Laos, seul pays de la région à ne pas avoir d'accès à la mer. Ressource naturelle et économique. Dans ce 5ème épisode, nous allons y naviguer une journée entière. Grâce à l'agence Shampoo Cruise, créé par un jeune entrepreneur franco-laotien, Alex Chitdara, et en compagnie d'un guide érudit, Sin, heureux d'accueillir de nouveau des occidentaux sur son bateau, après deux années de pandémie. Larguez les amarres ! loading Pour découvrir les images du tournage de ce podcast : https://youtu.be/OZOnH-uY_-U Coucher de soleil sur le Mekong © Radio France - Guillaume Roulland A bord de la péniche © Radio France - Guillaume Roulland Les grottes de Pak Ou, un lieu sacré qui n'est accessible qu'en bateau © Radio France - Guillaume Roulland Les centaines de statues de Bouddha de la première grotte © Radio France - Guillaume Roulland Avec Alex Chitdara, de l'agence Shampoo Cruise qui propose des croisières sur le Mekong © Radio France - Guillaume Roulland