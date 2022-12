PODCAST - De Montpellier au Laos, voyage en Asie du sud-est. Episode 8 : A la recherche de Monk

Pour ces fêtes de fin d’année France Bleu Hérault et Guillaume Roulland vous proposent un voyage sonore au Laos, le pays le plus méconnu du sud-est asiatique. Et avant de rentrer en France, ce 8ème épisode raconte l’histoire d’une rencontre…

Le Wat That Luang, le monument national laotien, symbole officiel du pays © Radio France - Guillaume Roulland C'était le jour du dernier jour. Quelques heures avant le départ et le retour en France. ⓘ Publicité Une idée fixe qui ne nous pas quitté durant tout notre séjour. Lui dire au revoir, un peu mieux que lors de notre première rencontre. Et lui redonner aussi ce qu'il nous avait donné. Mais sera t-il encore là ? loading Pour découvrir les images du tournage de ce podcast : https://youtu.be/OZOnH-uY_-U Au pied du Wat That Luang, à Vientiane © Radio France - Guillaume Roulland L'arbre sous lequel "Monk", le moine ermite, vivait et méditait © Radio France - Guillaume Roulland Avec Leenoo, le novice (à gauche) et "Monk", le moine ermite (au centre) © Radio France - Guillaume Roulland Un immense Bouddha couché dans le parc du Wat That Luang © Radio France - Guillaume Roulland