PODCAST - De Montpellier au Laos, voyage en Asie du sud-est. Episode 9 : Le Laos d’ici

Pour ces fêtes de fin d’année France Bleu Hérault et Guillaume Roulland vous proposent un voyage sonore au Laos, le pays le plus méconnu du sud-est asiatique. Dans ce 9ème et dernier épisode vous allez découvrir le Laos d'ici, le Laos de Montpellier

Une fête organisée en novembre 2022 à la pagode de Montpellier © Radio France - Guillaume Roulland Quelques jours après être rentré de mon voyage au Laos, courant novembre, un article de Midi Libre m'informait de l'organisation d'une fête religieuse au temple bouddhiste de Montpellier. ⓘ Publicité L'occasion était trop belle. Se replonger dans l'ambiance de ce pays extraordinaire mais aussi découvrir ici, à Montpellier, un véritable temple bouddhiste, comme à VIentiane ou Luang Prabang. Je m'y suis donc précipité, et j'ai fait connaissance de l'Association Lao du Languedoc Roussillon, et de son président, Bounheng Saignavongsa. Mais aussi de tous ces "laotiens d'ici", qu'ils soient du pays ou simplement tombés amoureux de ce pays. Pour découvrir les images du tournage de ce podcast : https://youtu.be/OZOnH-uY_-U loading Pour découvrir les images du tournage de ce podcast : https://youtu.be/OZOnH-uY_-U Bounheng Saignavongsa, Président de l'Association Lao du Languedoc Roussillon, devant le temple de Montpellier © Radio France - Guillaume Roulland Avec le moine Pou Khamphaï de Montpellier © Radio France - Guillaume Roulland Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !