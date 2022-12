PODCAST - De Montpellier au Laos, voyage en Asie du sud-est. Episode 7 : Le Laos à l’écoute de la nature

Pour ces fêtes de fin d’année France Bleu Hérault et Guillaume Roulland vous proposent un voyage sonore au Laos, le pays le plus méconnu du sud-est asiatique. Dans ce 7ème épisode, on part à la découverte de la nature et de la nourriture laotiennes

Une rizière au nord du pays © Radio France - Guillaume Roulland Il y a le Laos des villes et surtout le Laos des champs. C'est moins facile de s'y aventurer. Mais il mérite tout autant le détour. En s'interessant à la nature, on comprend surtout mieux comme ce pays se nourrit. Parfois difficilement. loading Pour découvrir les images du tournage de ce podcast : https://youtu.be/OZOnH-uY_-U Le riz, première ressource naturelle du Laos © Radio France - Guillaume Roulland Les chutes de Kuang Si, à une quinzaine de kms au sud-ouest de Luang Prabang © Radio France - Guillaume Roulland Une "noodle soup", un des plats les plus répandus et très bon marché © Radio France - Guillaume Roulland