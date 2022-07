PODCASTS | Suivez Laura Tenoudji en vacances sur la Côte d'Azur : musées, sites remarquables, activités

La niçoise Laura Tenoudji passe l'été sur France Bleu Azur et partage ses coups de cœur sur le littoral azuréens. Tous les jours à 6h20 et 16h20 (le samedi de 12h à 12h30) découvrez ses adresses de restos, de boutiques, de lieux de visites et de musées.