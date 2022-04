Poitou : quand les professionnels du tourisme partent en bus à la rencontre de producteurs locaux

Les vacances scolaires approchent et les professionnels du tourisme poitevins veulent être opérationnels. Ce mardi après-midi, certains propriétaires de gites et autres hébergements de la Vienne sont allés à la rencontre de producteurs locaux. L'office de tourisme a joué les entremetteurs.

Et si vous preniez une infusion bio du sud de la Vienne avec du miel du Poitou dans votre gîte de l'Isle Jourdain ? C'est, en résumé, le sens de la démarche engagée par l'office de tourisme du Sud Vienne Poitou, ce mardi après-midi. La structure poitevine a servi l'intermédiaire entre producteurs locaux et professionnels du tourisme du sud du département. Ces derniers ont eu droit à une balade à la rencontre des producteurs en bus à Mazerolles, Moussac-sur-Vienne et Queaux pour favoriser les rencontres. Cette initiative a été lancée depuis plusieurs années par l'office de tourisme.